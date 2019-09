Elektromobilita je trendom, ale aká je pravda o cene nabíjania?

Asi len málokto z nadšencov elektromobility vie, že prvé elektrické auto nepochádza zo žiadnej známej automobilky, ale od nadšencov a bádateľov žijúcich v 19. storočí. Na základe dobových záznamov sa prvý elektromobil vydal na svoju cestu v Holandsku v roku 1835 a jeho vynálezcom bol profesor Sibrandus Stratingh.

Po takmer 180 rokoch sme sa posunuli do obdobia, kedy by mala elektromobilita zásadným spôsobom zmeniť spôsob nášho života. Uvedomujú si to nie len jednotlivé štáty, ale aj automobilky či dodávatelia infraštruktúry potrebnej na prevádzku elektromobilov.

Elektromobilita je nezastaviteľný trend

„Elektromobilita sa v súčasnosti javí ako nezastaviteľný trend. Takmer všetky významné automobilky už majú alebo v krátkom čase predstavia modely s čisto elektrickým pohonom. Z globálneho hľadiska sme už v súčasnosti svedkami rapídneho znižovania cien batérií, čo výrazne ovplyvňuje aj vývoj a posilňovanie trhového segmentu produktov na uskladňovanie elektrickej energie,“ uviedol pre Nasadoprava.sk Michal Kolimár, riaditeľ Strediska distribúcie energií v spoločnosti PPA Power DS, s. r. o.

Kolimár uviedol, že elektromobilita nie až tak o výrobcoch áut, ale skôr o výrobcoch batérií a vedeckého a výskumného bádania v tejto oblasti. Dodal, že elektrické auto je podstatne jednoduchšie vyrobiť a aj servisovať, avšak práve batéria je v tomto segmente tou alfou omegou.

„Trend je nezastaviteľný a ak sa nenájdu nejaké zásadné negatíva používaných batérií vo vzťahu k ochrane životného prostredia, tak diskusia môže byť len o tom, koľko elektrických áut bude na cestách jazdiť o päť či desať rokov,“ konštatuje Kolimár.

Batérie v centre pozornosti

Na mnohých výskumných pracoviskách aj univerzitách po celom svete prebieha neustály vývoj v oblasti batérií a zásobníkov elektrickej energie. Tie sledujú niekoľko cieľov – zrýchliť nabíjanie batérií, zvýšiť nabíjací prúd, znížiť náklady na výrobu batérií a odstrániť niektoré negatívne efekty z hľadiska životného cyklu batérií.

Batérie sú kľúčovým faktorom elektromobility, ktorý do značnej miery ovplyvňuje aj ceny ekologicky čistých vozidiel. Ako pre Nasadoprava.sk uviedol Kolimár, čím lacnejšie budú batérie, tým efektívnejšie budú aj projekty zamerané na uskladnenie elektrickej energie. Čo opätovne povedie k znižovaniu cien batérií.

Za posledných päť rokov výrazne klesli ceny lítiových batérií, otvárajú sa nové ložiská lítia a budujú sa nové veľkokapacitné prevádzky na výrobu batérií v USA aj v Číne. Práve od ceny úložísk elektrickej energie bude významným spôsobom závisieť aj rozvoj elektromobility.

Rezort hospodárstva opäť podporí nákup elektromobilov

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo ďalší Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, ktorého definitívnemu schváleniu bude predchádzať vyriešenie ešte takmer päťdesiatich pripomienok v rámci pripomienkového konania. Novelu zákona schválili poslanci Národnej rady SR v stredu 11. septembra.

Ide tak už o v poradí druhý akčný plán iniciovaný rezortom hospodárstva, prostredníctvom ktorého budú môcť Slováci opätovne požiadať o finančný príspevok na kúpu či elektrického alebo hybridného vozidla. Treba povedať, že posledná výzva však nebola veľmi úspešná. Hlavným dôvodom je cena, ktorá ďaleko prevyšuje ceny áut so spaľovacím motorom.

Elektromobil ocenia rodiny aj firmy

Automobil s elektrickým alebo hybridným pohonom je v súčasnosti vhodný ako druhé auto v rodine, pre doručovateľov, ktorí jazdia väčšinu svojich trás v rámci mesta, pre firmy, ktoré každý deň najazdia veľa krátkych vzdialeností do 200 km a pod.

„Máme veľa zákazníkov medzi výrobcami automobilov lokalizovanými na Slovensku, ktorí majú na dennom poriadku takéto jazdy s cieľom napr. prepraviť nejaký výrobok na testovanie,“ vysvetľuje Kolimár. V porovnaní s automobilom so spaľovacím motorom dochádza v takomto prípade k výraznej úspore prevádzkových nákladov.

Aká je skutočná cena nabíjania?

Nabíjanie automobilov s elektrickým či hybridným pohonom na verejných nabíjačkách je v súčasnosti stále drahé. Napriek tomu, že mala výstavba verejných nabíjacích staníc podporu prostredníctvom viacerých projektov Európskej únie, ceny elektrickej energie zostali na vysokej úrovni.

„Nabíjanie na verejných nabíjačkách bude vždy drahšie ako nabíjanie doma. Elektromobilita je typická téma, o ktorej sa medzi ľuďmi šíri veľa mýtov. A preto je dobré dať si tú námahu a vyhľadávať overené fakty,“ upozorňuje Kolimár.

Rozdiel v cene nabíjania doma či vo firme sa zásadne líši od verejných nabíjacích staníc. Pri nabíjaní z vlastných zásuviek a nabíjačiek vyjde cena elektriny približne 150 €/MWh. Plné nabitie napríklad auta Nissan Leaf doma či vo firme stojí cca 6 €.

Naproti tomu verejné nabíjačky pri cestách dosahujú cenu aj 450 €/MWh. V takom prípade, plné nabitie toho istého vozidla vyjde 18 €. Pri jazde v meste jednoznačne vyhráva elektromobil nad autom so spaľovacím motorom, keď sa náklady pri elektromobile pohybujú na úrovni len 2,31 €/100 km.

Na porovnanie benzínový motor dosahuje v mestskom režime náklady nad 7 €/100 km. Situácia sa však mení v prípade jazdy po okresných cestách a diaľniciach, kde majú zatiaľ jednoznačne navrch automobily so spaľovacím motorom.

Najlacnejšie nabíjanie je doma alebo vo firme

O tom, že výstavba nabíjacích staníc bude na verejných alebo firemných priestoroch napredovať, nemožno pochybovať, preto Kolimár odporúča, aby či už rodiny, ktoré si plánujú postaviť vlastný rodinný dom alebo firmy, ktoré plánujú vybudovanie kancelárií či priemyselných parkov, už od začiatku projektu mysleli na nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá.

Takéto opatrenie dokáže do budúcnosti ušetriť nemalé finančné prostriedky rodinného rozpočtu, ale aj nákladov spoločnosti.

Ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá montážou a dodávkou nabíjacích staníc, Kolimár povedal, že čas nabíjania sa tak dokáže skrátiť až o jednu tretinu oproti klasickej domovej elektrickej zásuvky.

„Predstavme si napríklad, že rýchlovarná kanvica má odber 2 kW, nabíjanie automobilu zo štandardnej zásuvky v dome ide približne s rovnakým výkonom. Čiže z hľadiska zaťaženia domovej elektroinštalácie nepredstavuje nabíjanie auta žiadnu výraznejšiu záťaž. Pokiaľ chceme auto doma nabiť rýchlejšie, je vhodné použiť domovú nabíjačku, ktorá bude nabíjať s výkonom cca 6 – 6,5 kW, čo je spoločný výkon troch štandardných domácich spotrebičov, napr. práčky, kanvice, fénu,“ vysvetľuje výhody domáceho nabíjania Kolimár.

Riaditeľ dodáva, že zmena elektroinštalácie na nabíjanie elektrického automobilu nie je náročná a nákladovo ide o efektívnejšiu voľbou pre majiteľov áut s elektrickým alebo hybridným pohonom.