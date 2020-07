Érsek považuje aj čiastočné otvorenie úsekov R7 a D4 za dobré, vytkol však aj niekoľko chýb (foto)

Predchádzajúci minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) považuje otvorenie časti úsekov rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 v okolí Bratislavy za pozitívne pre región Žitného ostrova, hoci v rámci PPP projektu ide len o polovicu z ich celkovej plánovanej dĺžky 59 kilometrov.

Predpokladá, že aj čiastočné sprevádzkovanie R7 a D4 pomôže cestnej doprave na vyťaženej ceste prvej triedy medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou.

„Cesta číslo 63 je jedna z najfrekventovanejších na Slovensku, s veľkým počtom smrteľných nehôd. Ľuďom je už zle z toho, že musia čakať každý deň jeden a pol hodiny smerom tam a naspäť.“ povedal Érsek v nedeľu médiám na otvorení R7 a D4. Pomohlo podľa neho aj nedávne otvorenie zrekonštruovanej Vinohradníckej cesty, tzv. opileckej, do Bratislavy.

Érsek vytkol aj jednu chybu

V súvislosti s plánovaným napojením budúcej D4 na súčasnú D1 neďaleko hlavného mesta exminister dopravy označil za chybu, že výstavba križovatky s privádzačmi bola rozdelená medzi koncesionára projektu D4R7 Zero Bypass Limited a Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS). Myslí si, že by bolo efektívnejšie, keby ju zabezpečil jeden subjekt.

„Škoda, že to nebolo zahrnuté v jednom projekte. Nie je veľký časový priestor na to, aby sa to spravilo,“ uviedol Érsek.

Diaľnica stojí o niekoľko miliónov viac

Bývalý šéf rezortu dopravy vyslovil počudovanie aj nad tým, prečo sa v rámci križovania bude dvíhať terajšia D1 nad budúcu D4 a nie naopak. To sa podľa neho treba spýtať bývalého starostu bratislavskej mestskej časti Vajnory Jána Mrvu.

„Diaľnica stojí o 40-50 miliónov eur viac. Je na zváženie aj táto skutočnosť. Dovtedy sme sa naťahovali, kým sa dalo, lebo nechceli vydať stavebné povolenie ako obec,“ upozornil Érsek. Myslí si, že stavbári dokážu dokončiť prepojenie D4 a D1, podľa neho netreba z toho robiť „kovbojku“.

„Je škoda, že to nerobí koncesionár, že to bolo vyňaté z projektu a musíme dvíhať diaľnicu, ktorá už je hotová,“ dodal Érsek. Motoristi na D1 pre križovanie s D4 a napájacie cesty budú musieť počítať s dopravnými obmedzeniami a obchádzkovými trasami.

R7 by pred voľbami neotvoril

Érsek nechcel, aby R7 otvárali pred februárovými parlamentnými voľbami, aj keby bola hotová. Pôvodne ju chceli odovzdať do predčasného užívania na prelome marca a apríla, čo oddialila výmena vlády a tiež opatrenia proti koronavírusu.

„Nebol by som to otváral, aj keby holuby padali. Aby nepovedali, že s tým robím kampaň. Čím skôr by to bolo, tým by to bolo lepšie. Dúfam, že ľudia už budú od pondelka pokojnejší, aj keď to nie je stopercentný stav,“ podotkol exminister dopravy. Predpokladá, že vodiči od Dunajskej Stredy a Šamorína budú do Bratislavy využívať R7, z Dunajskej Lužnej a Rovinky ešte cestu I. triedy 63.