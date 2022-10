Eurofondy na predĺženie električkovej trate do Petržalky neprepadnú, vyvracia Vallo tvrdenia Kusého

Eurofondy určené na financovanie predĺženie električkovej trate do Petržalky neprepadnú, tvrdí primátor Bratislavy Matúš Vallo. Na sociálnej sieti tak reaguje na tvrdenia svojho protikandidáta na post primátora Bratislavy – starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého.

„Máme dohodu na fázovaní električky, čo znamená, že koniec roka 2023 nie je z pohľadu financovania fixný dátum. Ak sa termín posunie o pár týždňov alebo mesiacov, nič zlé sa nestane a stále to bude v období kríz a zdražovania veľký úspech,“ konštatuje Vallo.

Financovanie prác rozdelené do dvoch fáz

Vallo poznamenal, že podľa dohody s ministerstvom dopravy bude financovanie prác rozdelené do dvoch fáz.

„Práce, ktoré sa zrealizujú do konca 2023, budú financované z tohto programového obdobia pre EÚ zdroje. Práce, ktoré sa budú dokončovať v roku 2024, budú financované z ďalšieho programového obdobia, na ktoré má Bratislava pripravené a ministerstvom potvrdené dopravné projekty za 238 miliónov eur,“ uviedol.

Z tohto balíka môže byť prefinancovaná napríklad rekonštrukcia a predĺženie Ružinovskej radiály, nová električková trať Pribinova – Košická alebo nové trolejbusové trate.

Tvrdenia Rudolfa Kusého

Financie, ktoré sú naviazané na súčasné programové obdobie podľa Valla neprepadnú, pretože nevyčerpaný zostatok na Petržalskú električku môže byť použitý na ďalšie dopravné projekty, ktoré má mesto s dopravným podnikom pripravené v zásobníku a vie ich zrealizovať do konca roku 2023.

„Tieto projekty minimálne v hodnote 30 mil. eur zahŕňajú napríklad modernizáciu elektrických meniarní pre električky a trolejbusy alebo opravu časti koľajníc na Vajnorskej radiále,“ doplnil primátor.

Vallov protikandidát Kusý na sociálnej sieti uviedol, že trať do Petržalky tak skoro realitou nebude. „Utrpia tým nielen Petržalčania a bratislavská doprava ako celok, ale aj mestský rozpočet, ktorý ako výsledok nedodržania záväzného termínu pre dostavanie trate, príde o značnú časť svojho objemu. Mesto bude nútené vrátiť 100 miliónov eur z dotácií EÚ, ktoré boli na tento zámer určené,“ uvádza starosta Nového Mesta.

„Z vyjadrení starostu Kusého mám pocit, že by sa potešil, ak by električka do Petržalky nechodila a eurofondy by prepadli,“ myslí si Vallo.