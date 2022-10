Eurokomisia hľadá spôsoby ako prepojiť ukrajinské a moldavské železničné siete s tými v EÚ

Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) spúšťajú predbežnú štúdiu na preskúmanie, ako najlepšie prepojiť ukrajinské a moldavské železničné siete s transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T).

Preprava tovarov

Rozchod koľají používaný vo väčšine krajín Európskej únie (EÚ) je odlišný od rozchodu vo východnej Európe, čo sťažuje prepravu tovaru v oboch smeroch.

To by sa dalo vyriešiť rozšírením rozchodu železníc EÚ cez hranice z Poľska a Rumunska na Ukrajinu a Moldavsko. Na svojej webstránke to uviedla EK.

Lepšie železničné prepojenie

Štúdia je kľúčový krok v príprave na lepšie prepojenie medzi EÚ a Ukrajinou a Moldavskom po vojne. „Štúdia je jedným zo strednodobých až dlhodobých opatrení stanovených v akčnom pláne Linky solidarity a úzko súvisí aj s návrhom Komisie z júla 2022 o rozšírení TEN-T na Ukrajinu a Moldavsko. Týmto spôsobom pripravujeme pôdu pre dlhodobejšie riešenia, podporujeme Ukrajinu v jej povojnovom obchode a rekonštrukcii krajiny s cieľom najmä odstrániť medzeru v interoperabilite na hraniciach,“ vyjadrila sa eurokomisárka pre dopravu Adina Văleanová.

Technická poradenská služba EIB JASPERS, ktorá úzko spolupracuje so všetkými dotknutými krajinami, má na starosti dokončenie štúdie do mája 2023.