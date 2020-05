Finnair chce v júli zvýšiť počet komerčných letov, zároveň obnoviť spojenie s Áziou

Fínsky národný letecký prepravca Finnair plánuje v júli zvýšiť počet letov a destinácií, ak vlády dostatočne zmiernia reštrikcie. Finnair v pondelok uviedol, že prepravu bude opätovne štartovať na etapy „so silným sústredením sa na Áziu, ktorá je strategicky dôležitá“. Prepravca konštatoval, že bude lietať do Pekingu, Hongkongu a Šanghaja, ale aj do japonských miest Nagoja, Osaka, Tokio a Narita a tiež do Singapuru, Soulu a Bangkoku.

„Očakávame, že letecká doprava sa bude zotavovať postupne od júla,“ uviedol vo vyhlásení obchodný riaditeľ Finnairu Ole Orver.

„Naším cieľom je v júli prevádzkovať približne 30 percent normálneho množstva letov a tiež odštartujeme diaľkové lety do našich kľúčových ázijských destinácií. Potom budeme pridávať linky a zvyšovať frekvenciu z mesiaca na mesiac, keď sa dopyt zotaví,“ dodal.

V júli chce Finnair obnoviť aj lety do niekoľkých miest v Európe, vrátane Berlína, Bruselu, Ženevy, Londýna, Moskvy, Mníchova a Paríža a tiež lety na šiestich domácich linkách. V auguste chce pridať lety do Španielska, Talianska a Poľska.