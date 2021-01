Heger dvíha varovný prst, na hodnotu za peniaze musí dbať aj ministerstvo dopravy

Ak budú ministerstvá vrátane ministerstva dopravy míňať svoje zdroje neefektívne, bude táto neefektívnosť zohľadnená pri vyhodnotení ich hospodárenia a následne sa premietne aj do pridelenia ďalších zdrojov.

Konštatoval to vo štvrtok rezort financií v súvislosti s upozornením Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) na neefektívnosť pri nákupe 15 dieselových motorových jednotiek a štyroch poschodových elektrických jednotiek zo strany Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Ak ministerstvo dopravy a ZSSK budú v spornom nákupe vlakových súprav pokračovať napriek negatívnemu hodnoteniu ÚHP, žiada si to podľa ministerstva financií diskusiu o argumentoch, ktoré k tomuto rozhodnutiu vedú.

Záväzok z programového vyhlásenia vlády

„V Programovom vyhlásení vlády sme predsa jasne deklarovali, že vláda bude dôsledne realizovať opatrenia revízií výdavkov a uplatňovať princípy hodnoty za peniaze pri každom dôležitom rozhodnutí. Hodnota za peniaze totiž nie je pre nás žiadny folklór, ale základný princíp nakladania s verejným zdrojmi,“ uviedol rezort financií.

Nákup 15 dieselových motorových jednotiek a štyroch poschodových elektrických jednotiek ZSSK je ekonomicky neefektívny. Tvrdí to ÚHP pri rezorte financií, podľa ktorého projekt nemá vysoký prínos pre čo najviac cestujúcich. Modernizáciu vlakov a zvyšovanie komfortu cestovania na železniciach síce považuje ministerstvo financií za dôležité, ale má ísť o dobre zvolené investície. „Pri obmedzených zdrojoch je dôležité, aby projekty prinášali čo najvyššiu hodnotu za peniaze a priniesli rozvoj dopravy, ktorý je finančne udržateľný, a to bez ohľadu na to, či sú financované z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu,“ dodáva ÚHP.

Železničná spoločnosť Slovensko má záujem o diskusiu s ÚHP a ministerstvom financií. Ako uviedol pre agentúru SITA Tomáš Kováč, hovorca ZSSK, podstata nedorozumení pri kritizovaných projektoch je v tom, že údaje, ktoré používa ÚHP pre svoje výpočty, nie sú úplne korektné. Z toho vyplývajú aj nesprávne závery hodnotenia. ZSSK nepovažuje za pravdivé tvrdenia o neefektívnosti realizácie projektov. Postupy uplatnené v CBA (analýza nákladov a prínosov) pre uvedené projekty zodpovedali aktuálnej metodickej príručke k tvorbe CBA v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 – 2020. ZSSK tvrdí, že bude vždy postupovať v súlade s metodikou, ktorá je platná v danom čase.

Staré vlaky môžu byť dobré

V prípade dieselových vlakov ZSSK navrhla kúpiť z eurofondov vlaky pre neelektrifikované trate severného Slovenska, ako sú Kraľovany – Trstená, Čadca – Makov, Poprad – Tatranská Lomnica – Plaveč – Muszyna, Žilina – Rajec. Veľmi staré vlaky modernizované koncom minulého storočia by spoločnosť vyradila. „Argumentačná línia ÚHP vedie najmä líniou, či nám treba na tieto trate toľko kusov vlakov a či netreba inde iné vlaky viac. A či tie staré vlaky, čo chce ZSSK v roku 2023 vyradiť, nebudú ešte náhodou dobré. Názor ZSSK je, že potrebujeme všetkých 15 vlakov a staré, ako napríklad rad 812, chceme vypustiť z prevádzky. Rozdielny prístup vyplýva aj z nášho predpokladu postupného nárastu výkonov v regióne,“ dodáva Tomáš Kováč.

Novododané vlaky nahradia v prevažnej miere dnes prevádzkované MJ r. 813/913, ktoré budú presunuté na menej frekventované trate, kde sú prevádzkované motorové vozne (MV) r. 812 a 811 a prívesné vozne (PV) r. 011 na tratiach Margecany – Červená Skala, Prešov – Humenné, Michaľany – Trebišov, Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany, Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou a Fiľakovo – Brezno. Dodaním nových dieselových vlakov sa zruší 10 kusov MV 811, ktoré boli vyrobené rekonštrukciou prívesných vozňov r. 011 v rokoch 1996 –1999. Zruší sa aj 20 kusov MV radu 812 z celkového počtu 64 kusov, ktoré vznikli modernizáciou MV r. 810 v rokoch 2002 – 2004, ako aj 28 kusov PV r. 011, vyrobené v rokoch 1996 – 1999.