Hyperloop má skrátiť cestu z Rijádu do mesta Džidda z viac ako 10 hodín na 76 minút

Americká spoločnosť Virgin Hyperloop One podpísala s vládou Saudskej Arábie dohodu o vybudovaní testovacej trate futuristického transportného konceptu hyperloop.

Pretlaková kapsula pohybujúca sa tunelom

Tento koncept zahŕňa pretlakovú kapsulu pohybujúcu sa tunelom, ktorá prepraví cestujúcich alebo náklad 10-krát rýchlejšie ako súčasné železnice. Skeptici však naďalej pochybujú o tom, že by sa táto forma cestovania mohla niekedy stať realitou.

Tridsaťpäťkilometrovú trať postavia spolu so zariadením na výskum a vývoj a výrobným závodom severne od saudskoarabského mesta Džidda. Virgin Hyperloop One uvádza, že táto technológia môže cestu z Rijádu do mesta Džidda skrátiť zo súčasných viac ako 10 hodín na 76 minút.

Musk každoročne organizuje súťaž

Spoločnosť v júli 2017 v americkej Nevade predstavila kapsulu, ktorá sa v 500-metrovej vákuovej trubici pohybovala rýchlosťou viac ako 100 kilometrov za hodinu.

Americký podnikateľ a vizionár Elon Musk v sídle jeho spoločnosti SpaceX každoročne organizuje súťaž, v ktorej testujú limity tejto technológie.

Tento rok ju vyhral inžiniersky tím z Mníchovskej technickej univerzity. Musk prostredníctvom tweetu následne oznámil, že budúcoročné podujatie sa uskutoční v novom 10-kilometrovom zakrivenom vákuovom tuneli.