Kam letecky z Bratislavy počas jesenných prázdnin?

Školákov čakajú už o týždeň jesenné prázdniny. V dňoch 30. a 31. októbra, štátnym sviatkom 1. novembra a dvoma dňami víkendu budú mať až 5 dní voľna. Kam sa vybrať počas prázdnin a predĺženého víkendu letecky z Letiska M. R. Štefánika? Prinášame niekoľko tipov na krátke dovolenky.

V popoludňajších hodinách v utorok 29. októbra, hneď po skončení vyučovania, môžu deti s rodičmi a študenti odletieť z Bratislavy na výlety do gréckych Atén, Manchesteru, Moskvy, egyptskej Hurghady, ale aj do Paríža, Londýna či Ríma. Informovala Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika.

Letieť môžete do rôznych kútov sveta

V prvý deň jesenných prázdnin (v stredu 30. októbra) sú z Bratislavy v pláne odlety do Moskvy, Londýna (Stansted), Bruselu (Charleroi), Dublinu, Milána, Dubaja, Skopje, Sofie a Kyjeva (Žuljany).

Od štvrtka 31. októbra bude možné opäť využiť pravidelnú leteckú linku do Eilatu v Izraeli, ktorú dopravca Ryanair prevádzkuje vždy len v zimnom letovom poriadku. Navyše sa bude tento rok lietať na novootvorené letisko Ramon a z neho.

Novinkou je ukrajinská Odesa

Úplnou novinkou, ktorá pribudne počas prázdninového víkendu, je nová linka do Odesy na Ukrajine, pri Čiernom mori, ktorú otvorí od 3. novembra Wizz Air s frekvenciou 2 x týždenne.

Pridá tak do svojej siete liniek z Bratislavy už tretiu linku na Ukrajinu (popri letoch do Kyjeva a Ľvova). Celkovo tak bude prevádzkovať spolu 6 pravidelných liniek – okrem uvedených tiež lety do Skopje, Sofie, Londýna-Lutonu a späť.

Počas piatich voľných prázdninových dní (30. 10. – 3. 11.) je z Bratislavy naplánovaných spolu 159 letov, z toho 80 odletov a 79 príletov.