Kamióny blokujú slovenské cesty aj v piatok, Žiline hrozí dopravný kolaps (foto)

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) v piatok pokračuje štvrtý deň v celoštátnom proteste proti podmienkam podnikania v cestnej doprave.

Neuspela totiž s ani jednou zo svojich dvoch hlavných požiadaviek – zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % a pozastavenie výberu mýta do vyriešenia záverov správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o prevádzke elektronického mýtneho systému.

Motoristi musia podľa polície a organizátorov štrajku očakávať od 8.00 do 20.00 dopravné obmedzenia vrátane blokovania viacerých úsekov ciest na rôznych miestach Slovenska, či v Bratislave, na Orave, v Košiciach, Ružomberku, najnovšie aj v Žiline, Považskej Bystrici, ako aj na hraničných priechodoch do Česka (Makov, Svrčinovec), do Poľska (Trstená) a do Maďarska (Medveďov, Komárno, Šahy, Slovenské Ďarmoty).

Zablokovaná bratislavská Rožňavská ulica

Autodopravcovia by podľa polície mali v piatok v Bratislave približne o 10:00 opäť dočasne zablokovať Rožňavskú ulicu v smere do mesta. Tento úsek bude prejazdný len pre MHD a záchranné zložky. Rožňavská ulica v smere z mesta bude prejazdná pre individuálnu dopravu len v jednom jazdnom pruhu.

„Zároveň upozorňujeme vodičov, že verejné zhromaždenie a s ním spojená blokácia úsekov na Rožňavskej ulici bude podľa predbežného vyjadrenia organizátora prebiehať aj počas víkendu,“ oznámila polícia na sociálnej sieti. Protest pokračuje aj v Trstenej, Ružomberku a Žiline.

Dopravný kolaps v Žiline

Cesta medzi Rožňavou a košickou mestskou časťou Šaca by podľa polície mala byť úplne blokovaná od 8:00, prejsť môžu len vozidlá záchranných zložiek.

V piatok približne od 8.00 pokračuje aj blokáda cestného ťahu naprieč Ružomberkom, rovnako tak je zablokovaný aj hraničný priechod Trstená – Chyžné, ktorý štrajkujúci autodopravcovia nárazovo sprejazdňujú vždy ráno a večer v priebehu jednej hodiny.

Dopravný kolaps v piatok očakávajú v Žiline, kde by sa podľa policajného avíza mali začať štrajkujúce vozidlá zhromažďovať pred 10:00 na križovatke Košická. Výrazne sa tak skomplikuje prejazd všetkých vozidiel, ktoré smerujú po ceste I/18 na Martin nielen z Bratislavy, ale aj z Kysúc a samozrejme aj opačným smerom.