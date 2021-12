Kežmarok je bližšie k obchvatu, Slovenská správa ciest sa chystá na stavbu dvoch úsekov

Kežmarok je o niečo bližšie k dlhodobo plánovanému obchvatu. Ten by mal odkloniť dopravu mimo zastavené časti mesta, ale aj obcí Veľká Lomnica a Huncovce.

Slovenská správa ciest vyhlásila ešte počas jesene verejné obstarávania na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie ako aj na ponuku a tiež výkon autorského dohľadu pre samotnú stavbu dvoch úsekov. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Prvý úsek povedie z Veľkej Lomnice do Huncoviec, druhý z Huncoviec do Kežmarku.

Výrazné odľahčenie dopravy

V prípade prvého úseku je celková odhadovaná hodnota služieb približne 1 milión eur bez DPH, pri druhom bola suma stanovená predbežne na 997-tisíc eur bez DPH. Slovenská správa ciest ich plánuje financovať z eurofondov. Podľa výsledku vyhodnotenia ponúk zverejneného počas decembra sa stala úspešným uchádzačom v oboch prípadoch bratislavská akciová spoločnosť Dopravoprojekt, ktorá predložila najnižšiu cenu.

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák už niekoľkokrát poukázal na to, že výstavba obchvatu by výrazne odľahčila dopravu v meste, ktorým denne prechádza viac ako 20-tisíc vozidiel. Tlačový odbor Ministerstva financií SR ešte v úvode tohto roka pre agentúru SITA uviedol, že s jeho výstavbou by sa mohlo začať najskôr v roku 2025. Konkrétny čas realizácie závisí podľa ministerstva od harmonogramu investícií do cestnej infraštruktúry. Ten bude zostavený podľa pripravenosti projektov a možností financovania. Odhadované náklady na oba úseky sú vo výške 123 miliónov eur.

Obchvat v polovičnom profile

Ako v minulosti pre SITA vysvetlila hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová, prvá etapa stavby bola v minulosti zrealizovaná po odbočku do obce Mlynica. V rámci druhej etapy pre stavbu I/66 Poprad – Kežmarok bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby.

Rozdelená bude na dve časti. Obchvat samotného mesta s dĺžkou 5,6 kilometra by sa mal budovať v polovičnom profile, teda ako dvojpruhová komunikácia. Napojenie pred Kežmarkom, medzi Popradom a Huncovcami, s dĺžkou 5,1 kilometra by malo byť štvorpruhové. Realizácii úsekov budú predchádzať ešte viaceré konania.