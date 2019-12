Košické letisko dosiahlo druhý najlepší výsledok v histórii, privítalo 550-tisíceho cestujúceho

Košické letisko privítalo 550-tisíceho cestujúceho. Jedenásť dní pred koncom roka tak letisko Košice dosiahlo druhý najlepší výsledok v histórii. Len tretíkrát v histórii sa letisku Košice podarilo prekročiť 500-tisícovú hranicu. Vlani prešlo bránami letiska 542 026 cestujúcich.

„I keď presný počet vybavených cestujúcich za tento rok zatiaľ nepoznáme, už teraz môžeme povedať, že to bol veľmi dobrý rok, dokonca druhý najlepší v rámci celej histórie letiska. Chceme sa poďakovať všetkým cestujúcim, ktorí uprednostňujú odlety z letiska Košice do viac ako 300 destinácií na svete,” povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej.

V rámci zimného letového poriadku prevádzkujú pravidelné linky na letisku Košice letecké spoločnosti Austrian Airlines, České Aerolínie, Poľské Aerolínie LOT, Wizz Air a Eurowings. Do Viedne a Prahy sa z Košíc lieta jedenásťkrát týždenne, do Varšavy deväťkrát, do Londýna (Luton) sedemkrát a do nemeckého Düsseldorf štyrikrát týždenne. Od 1. apríla 2020 sa do Košíc vracia aj Ryanair, ktorý bude trikrát týždenne prevádzkovať lety na londýnske letisko Stansted.