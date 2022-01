Košické letisko pozastavuje lety do Londýna či Viedne, Ryanair a Wizz air sa obávajú omikronu

Nízkonákladové letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air pre šírenie nového variantu koronavírusu omikron v Európe pozastavujú prevádzku niektorých svojich pravidelných liniek aj z košického letiska.

Lety do Prahy bez zmeny

Aerolínie Wizz Air pozastavujú na dva mesiace lety na letisko Doncaster – Sheffield vo Veľkej Británii od 7. januára do 7. marca. Pre agentúru SITA to v piatok potvrdila marketingová manažérka Letiska Košice Karolína Linhartová. Lety do Londýna – Lutonu bude tento dopravca naďalej zabezpečovať podľa zimného letového poriadku.

Ryanair podľa košického letiska pozastavuje lety na štyroch pravidelných linkách – na letisko Londýn – Stansted od 7. januára do 2. februára, do Viedne od 7. januára do 4. februára, do Varšavy na letisko Modlin od 8. januára do 1. februára a do Liverpoolu od 9. januára do 2. februára. „Lety z Košíc do Dublinu a Prahy s Ryanairom budú prevádzkované bez zmeny podľa zimného letového poriadku,“ uviedla Linhartová.

Po odznení vlny čakajú rast cestujúcich

Letecká spoločnosť Austrian Airlines prevádzkuje lety do Viedne bez zmeny podľa pôvodných plánov. „Po odznení vlny omikronu v Európe očakávame výrazný rast počtu prepravených cestujúcich u všetkých leteckých spoločností lietajúcich z Košíc,“ dodala Linhartová. Na košickom letisku na najbližšie mesiace nie sú plánované charterové lety.

Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu spôsobenú variantom koronavírusu omikron letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air už predtým avizovali pozastavenie, resp. obmedzenie niektorých svojich letov z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.