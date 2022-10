Košické letisko vybavilo v letnej sezóne charterové lety s vyše 160-tisíc cestujúcimi, najrušnejším dňom bol 3. august

Letisko Košice počas tohtoročnej letnej sezóny vybavilo charterové lety so 161 655 cestujúcimi. Ako v pondelok informovala letisková spoločnosť, oproti minulému roku to predstavuje významný nárast, ale neuviedla konkrétny údaj.

Rekordný rok 2019

V predpandemickom roku 2019 košické letisko vypravilo v rámci charterových letov 184 742 pasažierov, čo bolo najviac v jeho histórii.

„Celkovo prešlo letiskom za deväť mesiacov tohto roka 446 065 cestujúcich, čo bolo v porovnaní s rokom 2021 zvýšenie o viac ako 329 987 cestujúcich,“ uviedla marketingová manažérka spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a. s., Karolína Linhartová.

Služby letiska v metropole východného Slovenska pri vybavení letov tak oproti rovnakému obdobiu minulého roka využilo takmer štvornásobne viac ľudí.

Veľký hlad po cestovaní

Najobľúbenejšou destináciou pri charterových letoch z košického letiska sa počas tohto leta stala turecká Antalya so 65 753 cestujúcimi, nasledovali cyperská Larnaka s 20 938 cestujúcimi a grécky Rodos so 14 825 prepravenými dovolenkármi.

„Všetky charterové lety z Košíc k moru boli do konca septembra vyťažené do rovnakej miery ako pred pandémiou, čo potvrdzuje veľký hlad po cestovaní naprieč celou spádovou oblasťou letiska Košice. Najrušnejším dňom na letisku bol 3. august, kedy bolo prepravených až 5 127 cestujúcich,“ priblížila Linhartová.

Cestovné kancelárie ponúkali počas letnej sezóny odlety z Košíc do desiatich destinácií v siedmich krajinách – Antalya v Turecku, Burgas v Bulharsku, Ercan na Severnom Cypre, Hurghada a Marsa Alam v Egypte, Heraklion, Korfu a Rodos v Grécku, Larnaka na Cypre a Monastir v Tunisku.

Letná sezóna na košickom letisku odštartovala v nedeľu 5. júna 2022 letom do Antalye so 188 cestujúcimi na palube leteckej spoločnosti Travel Service a ukončil ju let do Larnaky 29. septembra so 154 cestujúcimi v lietadle spoločnosti Smartwings.