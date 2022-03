Košický dopravný podnik modernizuje električkové depo, časť svojich električiek zatiaľ odložil do oceliarní

Cez víkend začal Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) s presunom a umiestnením nepoužívaných električiek z areálu DPMK do hál v areáli U. S. Steel Košice (USSK), dôvodom je rekonštrukcia depa na Bardejovskej ulici. Informovala o tom Vladimíra Petrušová z DPMK.

„Rekonštrukcia si vyžiadala úpravu technológie dopravy, nakoľko manipulácia s električkami v priestore areálu DPMK je značne obmedzená. Časť električiek, ktoré DPMK nebude nutne potrebovať, bolo potrebné uskladniť a dočasne odložiť mimo areálu dopravného podniku. Technologicky najvhodnejším miestom na úschovu sú práve haly košických oceliarní,“ uviedla Petrušová.

V sobotu 5. marca bola do oceliarní privezená prvá električka. Celkovo pôjde asi o 27 kusov električiek, celkový presný počet takto umiestnených električiek nateraz nevie DPMK definitívne potvrdiť.

„V nedeľu 13. marca dopoludnia poputovalo do USSK ďalších 12 električiek. Poslednú časť transportu električiek predpokladáme realizovať najbližší víkend. Pôjde približne o 12 vozidiel, pričom presný počet presunutých vozidiel sa v tejto chvíli ešte prehodnocuje,“ dodala Petrušová.

Časť električiek, ktoré momentálne odchádzajú do areálu U. S. Steel Košice, už bola nefunkčná, respektíve dlhodobo nepoužívaná. Časť je však stále prevádzkyschopná a o ich návrate do prevádzky sa podľa do DPMK rozhodne po ukončení modernizácie depa.