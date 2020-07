Košický dopravný podnik príde o milióny eur, ak sa pre vybrané skupiny zavedie bezplatná preprava

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) by prišiel po zavedení bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny obyvateľstva, ktorú plánuje vláda SR, o vyše štvrtinu zo súčasných tržieb. Tie predstavujú 11 miliónov eur. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

„V takom prípade by sa však už nielen mesto Košice, ale aj štát mal podieľať na financovaní strát, ktoré vznikajú pri doprave vo verejnom záujme. Sme toho názoru, že ak má štát záujem objednať si takýto druh bezplatnej prepravy u seniorov, študentov, žiakov a ZŤP, mal by sa podieľať aj na financovaní prevádzky DPMK,“ uviedol Fabian.

Ako ďalej dodal, keďže tieto vybrané skupiny obyvateľstva znamenajú v súčasnosti pre DPMK zhruba štvrtinu tržieb, mal by sa štát podieľať na štvrtine celkových nákladov DPMK – čo predstavuje sumu 11 miliónov eur. Rovnako ako v prípade vlakov zadarmo mesto predpokladá, že by nastalo aj zvýšenie počtu cestujúcich.

Na takúto situáciu by museli najmä počas špičky zareagovať zvýšením počtu vypravených vozidiel. To by podľa Fabiana znamenalo nielen nárast nákladov na prevádzku MHD, ale aj potrebu investície do vozového parku. „V prípade, že s tým štát bude súhlasiť, sme za to, aby takýto sociálny balíček vstúpil do praxe,“ dodal Fabian.

Rozpočet DPMK na tento rok predstavuje 44 miliónov eur, príspevok mesta Košice tvorí vyše polovicu, a to 23,1 milióna eur.