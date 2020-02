Krah tureckej spoločnosti AtlasGlobal sa Letiska Piešťany nedotkne

Krach tureckej leteckej spoločnosti AtlasGlobal sa žiadnym spôsobom nedotkne prevádzky spoločnosti Letisko Piešťany. Letisková spoločnosť má s leteckým dopravcom AtlasGlobal vysporiadané všetky pohľadávky aj záväzky. Vo svojom stanovisku to uvádza Trnavský samosprávny kraj, ktorý je majoritným akcionárom spoločnosti Letisko Piešťany.

Letecká spoločnosť AtlasGlobal zabezpečovala z Piešťan lety pre cestovnú kanceláriu Happy Travel. „Cestovná kancelária ešte pred mesiacom uzavrela zmluvu s novým leteckým dopravcom, takže od mája do októbra sa bude z piešťanského letiska lietať do Turecka aj naďalej. Oproti minulému roku sú pre sezónu 2020 predávané zájazdy s odletom z Piešťan už viacerými cestovnými kanceláriami,“ vysvetľuje trnavská župa.

Spoločnosť AtlasGlobal zabezpečila aj minuloročný prvý chartrový let z Piešťan do tureckej Antalye, kde potom lietala pravidelne. Vlani sa počas letnej sezóny začalo z Piešťan lietať aj do Egypta.

Práve chartrové lety do týchto dovolenkových destinácií výrazne zvýšili počet cestujúcich z piešťanského letiska. V roku 2019 vďaka týmto letom zaznamenalo piešťanské letisko enormný nárast cestujúcich. Kým v roku 2018 vybavilo len 768 cestujúcich, v roku 2019 ich bolo 10 500. Rástli aj tržby spoločnosti Letisko Piešťany. Kým v roku 2018 boli na úrovni 340-tisíc eur, vlani už prekročili 551-tisíc eur. V tomto roku budú do Piešťan lietať aj klienti piešťanských kúpeľov z izraelského Tel Avivu.