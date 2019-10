Letiská v Bratislave a Prahe neočakávajú zásadné vplyvy brexitu na letecké spojenie s Veľkou Britániou

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa neobáva možných vplyvov plánovaného odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (brexit) z Európskej únie. Súčasných šesť pravidelných liniek dvoch leteckých dopravcov z hlavného mesta Slovenska na britské letiská bude pokračovať aj po 31. októbri (po predpokladanom vystúpení V. Británie), resp. v zimnom letovom poriadku 2019/2020 (27. októbra až 28. marca). „Všetky lety dopravcu Wizz Air do Londýna – Lutonu a dopravcu Ryanair do Londýna – Stanstedu, Birminghamu, Manchestru, Leedsu – Bradfordu a Edinburghu a z nich do Bratislavy sú aj po 31. októbri naplánované riadne včas podľa letových poriadkov a plánovaných týždenných frekvencií,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Lety do Londýna sa držia na prvom mieste

Obaja spomínaní dopravcovia na týchto pravidelných linkách v letnom letovom poriadku (od 31. marca do 26. októbra 2019) zabezpečujú spolu 27 letov týždenne. Letisko Bratislava neuviedlo, koľko cestujúcich vybavilo v tomto roku na linkách do Veľkej Británie. „Lety do Londýna sa už niekoľko rokov držia na prvom mieste najvyužívanejších destinácií z Bratislavy z hľadiska počtu vybavených cestujúcich,“ poznamenala Ševčíková.

Pravidelné letecké spojenie s Londýnom majú aj Košice a Poprad. Wizz Air počas letného poriadku lieta z Košíc do Lutonu sedemkrát v týždni a z Popradu na to isté letisko pri Londýne trikrát v týždni. Ryanair prevádzkuje linku z Košíc do Southendu trikrát týždenne.

Dôležitý trh pre pražské letisko

Žiadne zásadnejšie dopady brexitu na leteckú dopravu do a z Veľkej Británie momentálne neočakáva ani letisko v Prahe. „Prechodne by mohlo prísť k zníženiu záujmu Britov o lietanie v dôsledku oslabujúcej libry alebo iných významnejších ekonomických dopadov brexitu na obyvateľov Veľkej Británie. Tieto negatívne dôsledky by ich mohli prinútiť k väčším úsporám a obmedzeniu výdavkov na cestovanie,“ informoval agentúru SITA hovorca spoločnosti Letiště Praha, a. s., Roman Pacvoň. Pražské letisko by podľa neho v takom prípade v spolupráci s leteckými dopravcami hľadalo adekvátnu náhradu v podobe posilnenia leteckých spojení na iné trhy.

Veľká Británia je pre letisko v českej metropole jedným z najdôležitejších trhov. „Londýn sa dlhodobo drží na prvej priečke destinácií s najväčším počtom vybavených cestujúcich. Za obdobie január až september 2019 sme na linkách do Veľkej Británie vybavili 1 588 961 cestujúcich, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast približne o 5 percent,“ priblížil Pacvoň. Praha má letecké spojenie celkovo so šestnástimi destináciami po celej Veľkej Británii, vrátane všetkých šiestich medzinárodných letísk v Londýne a okolí. „Pražské letisko má v rámci letného letového poriadku do Londýna celkom 92 spojení týždenne,“ dodal Pacvoň.

Nedôjde k zmenám pri kontrolách

Letecké spojenie s Veľkou Britániou by nemalo byť narušené ani v prípade tvrdého brexitu, čiže odchodu krajiny z EÚ bez dohody. „Pri bezpečnostných kontrolách cestujúcich a ich batožiny (príručnej a podanej) nedôjde k zmenám.

V súčasnosti sa neočakávajú zmeny v nárokoch cestujúcich v prípade meškania alebo zrušenia letu,“ informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR na svojom portáli v rámci vplyvov a opatrení v jednotlivých oblastiach. Spojené kráľovstvo predtým avizovalo, že bude naďalej zaručovať všetky práva cestujúcich v leteckej doprave. „V každom prípade zostávajú všetky nároky platné ako predtým, pokiaľ ide o lety prevádzkované európskou leteckou spoločnosťou alebo lety z EÚ do Spojeného kráľovstva“.