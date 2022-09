Letné sezónne vlaky ZSSK končia, cestujúci ich môžu využiť už len počas víkendu

Mimoriadne letné vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) po troch mesiacoch zavŕšia svoje jazdy za spoznávaním turistických zaujímavostí rôznych regiónov krajiny.

Záujemcovia môžu počas tohto víkendu využiť ešte posledné spojenia na piatich z desiatich liniek na východnom a strednom Slovensku.

Výlety vlakom

Cestujúci sa môžu najbližšiu sobotu a nedeľu vybrať na výlety vlakom z Košíc cez Prešov do Starej Ľubovne či z Prešova cez Humenné do Stakčína.

Železničné sezónne spoje na týchto dvoch trasách premávajú od začiatku prevádzky tohtoročných letných vlakov od 11. júna. V sobotu má ísť aj vlak z Košíc cez Červenú Skalu do Banskej Bystrice, kam bude mať v nedeľu namierené tiež spoj z Prešova.

Turisti majú možnosť po oba víkendové dni putovať po železnici zo Zvolena do obce Mlynky v regióne Slovenského raja. Tieto tri špeciálne letné linky sú v prevádzke od začiatku júla.

Desiatky spojov

Letné vlaky národného osobného dopravcu jazdili z Košíc do Bardejova každý druhý víkend od 2. júla do 29. augusta. Od prvého júlového do prvého septembrového víkendu boli v prevádzke aj vlaky z Košíc cez Plešivec do Slavošoviec v sobotu, z Košíc do Muráňa v nedeľu a zo Zvolena do Banskej Štiavnice v sobotu aj nedeľu.

Na poslednej menovanej trase jazdilo po oba víkendové dni najviac spojov – osemnásť denne. Vlak na trase Zvolen – Dudince – Štúrovo premával od 12. júna do 4. septembra, bola to tohtoročná novinka v ponuke letných sezónnych vlakov.

Podpora cestovného ruchu

Počas celej letnej sezóny malo podľa plánu fungovať 43 sezónnych vlakových spojov. ZSSK prevádzkovala letné vlaky tretíkrát na základe dohôd s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, s národnou organizáciou na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel a so samosprávnymi krajmi.

Zámerom bola podpora domáceho cestovného ruchu, pričom pri príprave harmonogramu národný dopravca vychádzal zo skúseností z predchádzajúcich rokov.