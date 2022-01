Letová prevádzka v tomto roku by oproti vlaňajšku mala vzrásť približne o 30 percent

Objem letovej prevádzky v tomto roku by sa mal v porovnaní s vlaňajškom zvýšiť približne o 30 percent. Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS) to očakáva na základe predpovedí Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocent), pričom nad územím Slovenska by malo byť v roku 2022 vykonaných zhruba 350-tisíc letov.

„Na úroveň pred pandémiou v roku 2019 sa objem letovej prevádzky vo vzdušnom priestore SR pravdepodobne dostane až po roku 2025,“ uviedla pre agentúru SITA vedúca kancelárie riaditeľa LPS Michaela Legelová.

Podnik evidoval v roku 2020 takmer 185-tisíc letov nad územím Slovenska, v roku 2021 by ich malo byť predbežne okolo 264-tisíc – za jedenásť mesiacov počet letov dosiahol zhruba 241-tisíc a v decembri podľa odhadov asi 24-tisíc letov. Letová prevádzka vlani zaostávala viac ako 50 % za úrovňou pred pandémiou.

Vzhľadom na zvýšenie odplát za prelety používateľov vzdušného priestoru o 44 % má LPS ambíciu v tomto roku pokračovať vo finančnej stabilizácii podniku a postupne dosiahnuť vyrovnaný hospodársky výsledok. „Zároveň chceme napredovať v technologickom a investičnom rozvoji a zamerať sa na úspešný výcvik nových riadiacich letovej prevádzky s cieľom naplniť parametre revidovaného plánu výkonnosti SR na 3. referenčné obdobie, ktorý bol schválený vládou SR a aktuálne ho posudzuje Európska komisia,“ dodala Legelová.