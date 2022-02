Lietadlo spoločnosti Emirates preletelo ponad dubajskú štvrť príliš rýchlo a len vo výške 60 metrov

Lietadlo spoločnosti Emirates smerujúce do amerického Washingtonu letelo po vzlietnutí z dubajského letiska príliš nízko a rýchlo nad mestom, kým nad morom nabralo požadovanú výšku. Vyplýva to z vyšetrovania, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok.

Pri lete z 19. decembra sa nikto nezranil, no let v nízkej výške a vysokej rýchlosti môže spôsobiť poškodenie lietadla a zvýšiť riziko nárazu do výškovej budovy. Podľa získaných údajov letelo lietadlo nad dubajskou štvrťou Deira iba vo výške 60 metrov.

Pilot Boeingu 777 vyšetrovateľom povedal, že pred nočným letom nastavil výšku letu na štandardných zhruba 1200 metrov, pričom postupoval podľa pokynov palubného počítača. Lietadlo však napriek tomu letelo nízko a rýchlo. Spoločnosť Emirates odmietla tieto správy komentovať.