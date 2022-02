Lufthansa ruší vo veľkom lety do Ruska, cestujúcich do krajiny neprepravia ani Eurowings a Austrian Airlines

Spoločnosť Lufthansa ruší 30 civilných letov do ruských destinácií. Nemecký národný letecký prepravca to oznámil v pondelok v reakcii na rozhodnutie o sankciách zameraných na ruský vzdušný priestor. Lety do Ruska tento týždeň neuskutočnia ani dcérske spoločnosti Lufthansy Eurowings a Austrian Airlines.

Členské štáty Európskej únie (EÚ) vzhľadom na ruský útok na Ukrajinu zakázali ruským leteckým spoločnostiam využívať európsky vzdušný priestor. K obdobnému kroku voči jednotlivým európskym krajinám následne pristúpilo aj Rusko.