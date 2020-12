Medzi Bratislavou a Komárnom premávajú znovu vlaky ZSSK, štát ušetrí státisíce eur

Na železničnej linke Bratislava – Dunajská Streda – Komárno od nedele 13. decembra po takmer deviatich rokoch opäť jazdí Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Národný dopravca v spolupráci s rakúskymi Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) bude trať obsluhovať minimálne dva roky.

Počas tohto prechodného obdobia ministerstvo dopravy a výstavy zrealizuje na túto liberalizovanú trať novú súťaž, z ktorej vzíde víťaz na ďalších 10 rokov. Podľa ministerstva dopravy a výstavby aktuálne spojenie národných dopravcov prináša nielen vyššiu kvalitu cestovania za nižšiu cenu, viac klimatizovaných vozňov, ale štát ročne ušetrí navyše až 200-tisíc eur.

Národný dopravca v prvý deň prevádzky na trati vypravil jeden z prvých vlakov za účasti Jaroslava Kmeťa, štátneho tajomníka rezortu dopravy a výstavby, Bélu Keszegha, primátora Komárna, Filipa Hlubockého, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSSK a slovenskej herečky Évy „Vice“ Kerekes. Do vlaku po ceste pristúpili primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos, ako aj primátor Veľkého Medera Gergő Holény.

Predĺžili nástupištia

„Teším sa z našej novej vlakovej trasy, aj z nášho partnera, ktorého vlakom oddnes budeme na Slovensku ukazovať aj niečo viac ako len Petržalku a Záhorie. Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať predchádzajúcemu prevádzkovateľovi – spoločnosti RegioJet za ich prácu na rozvoji vlakovej dopravy v tomto regióne,” dodal Hlubocký.

ÖBB prvýkrát ponúka svoje služby v zahraničí. „Sme radi, že v úzkej spolupráci s naším partnerom ZSSK sa nám podarilo presvedčiť ministerstvo dopravy našou kvalitou, cenou a službami,“ tvrdí Michaela Huber, členka predstavenstva ÖBB Personenverkehrs AG.

K zlepšeniu pomerov na trati prispieva aj predlžovanie nástupíšť, ku ktorému pristúpil manažér infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky. Prvou lastovičkou je nástupište v Kvetoslavove, ktoré bolo na začiatku decembra predĺžené z pôvodných 120 na 150 metrov.

Vďaka predĺženému nástupišťu bol po úprave existujúceho chodníka vytvorený nový prístup a šikmá rampa na nástupište, čo umožní aj imobilným cestujúcim ľahší prístup k vlaku. Predĺženie nástupíšť je dôležité z pohľadu radenia vlakov, kedy je možné „poskladať“ dlhšiu súpravu a tým odviezť viac cestujúcich.

Vozne s klimatizáciou i wi-fi

Na linke Bratislava – Dunajská Streda – Komárno s maximálnou rýchlosťou 80 km/h budú jazdiť vozidlá HKV 2016 (ÖBB) plus dvakrát osobný vozeň Bdteer (ZSSK) plus dvakrát vložený vozeň Bmpz-I (ÖBB) plus riadiaci vozeň Bmpz-s (ÖBB).

Celková prepravná kapacita súpravy je 372 miest na sedenie. Dieselmotorové jednotky 840 od ZSSK budú mať celkovú prepravnú kapacitu jednotky 110 miest na sedenie. Vozidlo HKV 754 (ZSSK) plus dvakrát osobný vozeň Bdteer (ZSSK) plus dvakrát osobný vozeň Bdtmeer (ZSSK) bude mať celkovú prepravnú kapacitu 364 miest na sedenie.

Vozne Bdteer sú vozne s klimatizáciou, vákuovým WC, wi-fi pripojením na internet a možnosťou prepravy bicyklov. Vozne Bmpz-I a Bmpz-s sú bez klimatizácie, majú viacúčelový veľkopriestorový oddiel na prepravu bicyklov a osôb s obmedzenou možnosťou pohybu.

Dieselmotorové jednotky 840 sú nízkopodlažné vozidlá s klimatizáciou a možnosťou prepravy osôb s obmedzenou možnosťou pohybu. Vozeň Bdtmeer je rekonštruovaný vozeň bez klimatizácie. Približne 60 – 70 percent radených kapacít bude klimatizovaných a moderných.

Slovensko-maďarské hlásenia

V úseku Komárno – Bratislava Odb. Letisko sa nachádza veľký počet železničných priecestí, celkovo ich je 51, pričom iba osem z nich je vybavených závorami a 17 svetelným zariadením. Od nového cestovného poriadku 2020/2021 premáva na linke 59 vlakov.

V pracovných dňoch je v čase dopravnej špičky medzi Bratislavou a Komárnom 60-minútový takt (základný interval: 2-hodinový takt), v úseku Bratislava – Dunajská Streda 30-minútový takt (základný interval: 1-hodinový takt) a v úseku Bratislava – Kvetoslavov 20-minútový takt.

Vo vlakoch na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno je použitá kombinácia slovensko-maďarských hlásení. Pre ZSSK narozprávala v maďarčine názvy staníc a upozornenia pre cestujúcich známa herečka Éva „Vica“ Kerekes. Na trati platia aj medzinárodné cestovné lístky, ktoré doterajší dopravca nepredával ani neuznával.