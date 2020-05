MHD v Prešove zmení v súvislosti s uvoľňovaním opatrení cestovné poriadky, predĺžia aj platnosti lístkov

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení zavedených na Slovensku v čase pandémie koronavírusu, sa od pondelka 4. mája menia aj cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy v Prešove.

Autobusová doprava bude od uvedeného dátumu premávať podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň – prázdniny. Zrušená je zároveň linka 20.

Meškanie niektorých spojov pre rekonštrukciu

Ako ďalej informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, trolejbusová doprava bude premávať v rôznych intervaloch.

Linky 1, 2, 5 celodenne každých 30 minút, linka 7 takisto v intervale 30 minút, ale len v období prepravnej špičky, inak bude jazdiť každú hodinu. Linky 4, 8 a 38 budú vysielané každých 20 minút celodenne.

„Linka 1 pritom bude obsluhovaná autobusmi z dôvodu rekonštrukcie cesty na Vranovskej ulici. V dôsledku sťaženej prejazdnosti rekonštruovaným úsekom cesty môže dochádzať k meškaniu spojov na linkách 1, 13, 21 a 28,“ upozornila Šitárová.

Z dôvodu rekonštrukcie cesty nebude obsluhovaná zastávka Veselá. Cestujúci môžu využiť náhradné zastávky Skleník a Pažica. Rekonštrukcia sa začne v nedeľu 3. mája a potrvá približne do konca roka.

Zmena režimu nočných spojov

Šitárová zároveň dodala, že dochádza aj k zmenám v organizácii nočnej dopravy. Upravené budú trasy a odchody spojov liniek N1 a N2. Linka N3 bude zrušená.

„Plošný rozsah obsluhy obytných lokalít mesta Prešov v nočných hodinách je zachovaný,“ upozornila tlačová referentka.

Režim nočných spojov sa zmení z nedele 3. mája na pondelok 4. mája s tým, že spoje od 23:50 hod. už realizované nebudú.

Predĺženie platnosti cestovných lístkov

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. na základe rozhodnutia mesta Prešov ako akcionára, zároveň pristúpil v dôsledku opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu aj k predĺženiu doby platnosti zakúpených predplatných cestovných lístkov platných pre I. a II. tarifné pásmo.

Platnosť trojmesačných zľavnených žiackych a študentských cestovných lístkov sa predlžuje do 30. júna vrátane, a to v prípade zakúpenia od 1. februára a neskôr. Lístky s platnosťou od 1. marca budú platiť až do 31. júla. Platnosť trojmesačných obyčajných nezľavnených lístkov zakúpených od 16. januára do 15. februára sa predlžuje o 30 dní, lístky so začiatkom platnosti od 16. februára do 16. marca sú predĺžené o 45 dní.

„Uvedené predĺženie doby platnosti cestovných lístkov sa uskutoční bez potreby návštevy predajní dopravcu,“ uviedol dopravný podnik.

Dopravca zároveň oznamuje cestujúcej verejnosti, že predajne cestovných lístkov v nákupných strediskách Družba na Sídlisku III a Opál na sídlisku Sekčov sú opäť otvorené. Všetky informácie k cestovným poriadkom nájdu cestujúci aj na webovej stránke www.dpmp.sk a na telefónnych číslach 051/7470 268, 051/7470 204.