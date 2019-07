Modernizácia železničného úseku Púchov – Považská Teplá môže meškať skoro dva roky

Modernizácia železničného traťového úseku Púchov – Považská Bystrica – Považská Teplá v dĺžke takmer šestnásť kilometrov na rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu by mala meškať skoro dva roky. Pôvodne mala byť hotová v januári 2020, aktuálny termín dokončenia je do 15. decembra 2021.

Ako pre agentúru SITA uviedli Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), zhotoviteľ stavby v úvode tohto roka zaslal aktualizáciu harmonogramu stavebných prác s novou lehotou ukončenia.

Modernizácia posledného chýbajúceho úseku na železničnej trati medzi Bratislavou a Žilinou trvá od septembra 2016. Zhotoviteľom stavby za zmluvnú cenu zhruba 365 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty je Združenie Nimnica na čele so spoločnosťou Doprastav, a. s., Bratislava.

Použijú špeciálne metódy

Hlavným dôvodom predĺženia lehoty výstavby sú podľa štátneho správcu železničnej infraštruktúry odchýlne geologické pomery zaznamenané pri razení tunelov Milochov (1 861 metrov) a Diel (1 082 metrov).

Tie si vyžiadali zmenu spôsobu technologických postupov, použitie špeciálnych metód na zabezpečenie tzv. kaloty s cieľom dosiahnutia spoľahlivosti a bezpečnosti týchto častí stavby.

„Boli aplikované odchýlne metódy od projektom uvažovaných stavebných postupov v tzv. vystrojovacích triedach, pričom použitá zmena technológie bola z hľadiska časového plnenia pomalšia a náročnejšia na celkový čas,“ informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Čierna skládka odpadu

Ďalší časový sklz spôsobila napríklad čierna skládka odpadu, ktorú zhotoviteľ stavby zistil až počas stavebných prác. Projektant stavby totiž nevedel o jej existencii v čase prípravy projektovej dokumentácie (spracoval ju generálny projektant Reming Consult, a. s.).

„Procesy, ktoré bolo nutné zabezpečiť a splniť v oblasti odpadového hospodárstva, trvali takmer päť mesiacov (analýza vzoriek, posúdenie štátnym orgánom, vydanie rozhodnutí o spôsobe nakladania až po samotnú likvidáciu). Zaznamenali sme aj menšie problémy pri zakladaní stavieb, avšak tieto nemajú tak výrazný dopad na posun termínu,“ upozornil Lukáč.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Európska komisia nedávno schválila, že na financovanie projektu poskytne vyše 285 mil. eur v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Nenávratný finančný príspevok vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je vyše 335 mil. eur, zvyšok tvoria vlastné zdroje železníc a ostatné výdavky štátu.

Na stavbu zatiaľ použili skoro 185 mil. eur, z toho zo zdrojov EÚ vyše 133 mil. eur, zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 23,5 mil. eur, z ostatných výdavkov štátu 10,5 mil. eur a z vlastných zdrojov ŽSR vyše 17 mil. eur.

„Aktuálne prebieha budovanie násypu telesa železničného spodku pre novú železničnú trať na ostrove v Nosiciach. Jeho dokončenie predpokladáme do konca roka 2019. V súčasnosti zostáva naviezť do násypu 140-tisíc kubických metrov materiálu. V roku 2020 bude zrealizovaná sanačná vrstva v korune násypu,“ priblížil Lukáč.

Finančne najnáročnejšia modernizácia

Na stavbe železničného mosta nad Nosickým kanálom pokračujú práce na nosnej oceľovej konštrukcii s montážou podpornej konštrukcie pod oblúky. Dokončili hrubú stavbu železničného mosta nad Váhom, prebiehajú práce na vodorovnej nosnej konštrukcii železničného mosta nad Nosickou priehradou. „Všetky mosty musia prejsť statickými a dynamickými skúškami. Skúšky sú plánované v priebehu roka 2020,“ dodal Lukáč.

Modernizácia trate medzi Púchovom a Považskou Teplou patrí nielen k finančne najnáročnejším, ale najmä k technicky najzložitejším stavbám v histórii ŽSR. Geologické pomery v rozvodí Váhu vykazujú výrazné rozdiely a presné zloženie, resp. vlastnosti hornín zistil až zhotoviteľ počas prác.

Súčasťou modernizácie úseku bude okrem výstavby tunelov Milochov a Diel aj štrnásť nových železničných mostov, šesť cestných mostov a štyri podchody pre cestujúcich. Obnovia aj železničné stanice Považská Bystrica a Považská Teplá, pričom takmer celý úsek Púchov – Považská Bystrica je vedený v novej trase.