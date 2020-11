Most na R1 v Banskej Bystrici prejde veľkou opravou, náklady by mali dosiahnuť takmer 4 milióny

Most na rýchlostnej ceste R1, ktorý je súčasťou mestskej estakády v Banskej Bystrici, prejde veľkou opravou. Ako vyplýva z podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladané náklady na opravu sú vo výške 3 920 646,78 eur bez DPH. V budúcnosti je v tomto úseku podľa súťažných podkladov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) plánovaná aj protihluková stena.

Most na štvorprúdovej komunikácii prechádzajúci ponad ulicu J. M. Hurbana, ulicu Tajovského a ulicu Školská dokončili v roku 1979. Viadukt prechádza vo výške od piatich do 20 metrov nad terénom. Oprava ľavej a pravej časti mosta by sa mala uskutočniť samostatne s vylúčením dopravy.

Záujemcovia o realizáciu rekonštrukcie mosta môžu svoje ponuky posielať do 18. decembra, pričom uchádzači musia zložiť zábezpeku vo výške 50-tisíc eur. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponuky je cena.