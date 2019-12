Most v Nových Zámkoch už obnovili, cena opravy bola približne 680-tisíc eur

V Nových Zámkoch obnovili most na ceste prvej triedy I/75 za vyše 680-tisíc eur. Slovenská správa ciest (SSC) použila na opravu mosta peniaze Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to v rámci druhej fázy projektu modernizácia a rekonštrukcia mostov na cestách I. triedy v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Stavbári odovzdali most pri termálnom kúpalisku Štrand do predčasného užívania, pričom most má po obnove lepší celkový stavebno-technický stav, má nový kryt vozovky, izolácie, zábradlia a mostné závery.

Ako v piatok informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV), nové nátery vylepšia celkový pohľad na most, po ktorom jazdia vodiči smerom na Šahy a Levice.

Eurofondy

„Pomocou fondov Európskej únie sme v posledných dvoch rokoch zmodernizovali viac ako 80 kilometrov ciest I. triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).

„Medzi nimi sú aj projekty modernizácie mostov, z ktorých mnoho je v takmer havarijnom stave. Našim cieľom je, aby mosty boli stabilnejšie, bezpečné a slúžili ešte dlhé roky vodičom,“ uviedol minister.

Predčasné užívanie

Rekonštrukciu mosta v Nových Zámkoch od júla tohto roka zabezpečovalo združenie stavebných spoločností Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Strabag, s. r. o., Bratislava a Inpek Holding, a. s., Nitra.

Rekonštrukcia bola plánovaná na sedem mesiacov. Počas predčasného užívania mosta pokračovali práce v jeho spodnej časti. Zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sú modernizované aj Univerzitný most v Nitre, ako aj mosty v Leviciach a Slatine.