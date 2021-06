Na dovolenku do Chorvátska môžu Slováci lietať už aj z Košíc, let do Zadaru potrvá hodinu a pol

Letisko Košice v spolupráci so slovenskou leteckou spoločnosťou Air Explore otvárajú priame letecké spojenie medzi Košicami a chorvátskym Zadarom.

Lietať sa bude každú sobotu od 3. júla do 4. septembra lietadlom typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel.

Nové spojenie ušetrí čas aj peniaze

Informoval o tom výkonný riaditeľ Air Explore Martin Štulajter s tým, že lietadlo jeho spoločnosti bude z Košíc do Zadaru odlietať vždy v sobotu o 10:15 hodine, pričom let potrvá len 1,5 hodiny. Spiatočný let zo Zadaru bude štartovať o 12:45 a v Košiciach lietadlo pristane o 14:15.

„Počet Slovákov, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátska lietadlom, každým rokom rastie a na základe minuloročnej skúsenosti s priamou linkou z Bratislavy do Splitu chceme tento rok umožniť cestu lietadlom do Chorvátska aj obyvateľom východného Slovenska,“ konštatoval Martin Štulajter, podľa ktorého letecké spojenie umožní turistom ušetriť čas aj peniaze.

Počas letu je potrebný respirátor

Podľa výkonného riaditeľa letiska Košice Michaela Tmeja po priamom leteckom spojení s regiónom Dalmácie evidujú veľmi silný dopyt už niekoľko rokov.

Naďalej pre všetky letecké spoločnosti platia všeobecne platné pravidlá nosenia respirátorov ffp2 počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Rovnaké pravidlá platia aj pre pohyb cestujúcich v priestoroch terminálu letiska Košice.