Na Sardíniu sa bude lietať z Bratislavy aj v zimných mesiacoch

Dopravca Ryanair bude v zimnom letovom poriadku 2019/2020 zabezpečovať priamu pravidelnú leteckú linku z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do Alghera na Sardínii. Talianske Alghero spájal pritom s Bratislavou letecky len v letnej dovolenkovej sezóne od apríla do októbra. Linku na Sardíniu však bude Ryanair tento rok opäť prevádzkovať aj počas jesene a zimy.

Pravidelná letecká linka z Bratislavy do Alghera bude k dispozícii v zimnom letovom poriadku, ktorý začne platiť od konca októbra 2019 do konca marca 2020, a to s frekvenciou 2 x týždenne. Lietať medzi dvoma mestami sa bude vždy v utorky a soboty.

Pravidelné linky do viacerých destinácii

Rovnako bude dopravca počas zimy zabezpečovať aj pravidelnú linku do Eindhovenu v Holandsku, ktorú počas vlaňajšej zimnej sezóny neprevádzkoval. Lety z Bratislavy do holandského Eindhovenu možno využiť v pondelky a piatky.

Okrem uvedených miest ponúkne dopravca Ryanair od 27. októbra aj priame lety do Izraela – do Eilatu. Novinkou budú lety na nové letisko Ramon, ktoré bolo otvorené len tento rok v januári, a ktoré je od centra Eilatu vzdialené len 15 minút jazdy.

V ponuke letov Ryanairu ostávajú počas zimy aj linky na Cyprus (Pafos), Maltu, do Grécka (Atény, Solún/Thessaloniki), Francúzska (Paríž-Beauvais), na Ukrajinu (Kyjev-Boryspiľ), do Talianska (Bologna, Rím-Ciampino, Miláno-Bergamo), Belgicka (Brusel-Charleroi), Írska (Dublin), Srbska (Niš) a Veľkej Británie (Londýn-Stansted, Leeds-Bradford, Manchester, Edinburgh, Birmingham). Spolu bude dopravca zabezpečovať v zime z Bratislavy 20 pravidelných liniek.

Letenky do všetkých uvedených destinácií si možno zakúpiť na webe dopravcu www.ryanair.com za ceny od 7,99 € za jednosmernú letenku vrátane všetkých poplatkov, pričom na lety v októbri a novembri platí v týchto dňoch zľava 20 % z ceny letenky.