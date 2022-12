Na Silvestra a Nový rok posilnia v Bratislave mestskú hromadnú dopravu aj nočné regionálne spoje

Na Silvestra a Nový rok upravia dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji svoju premávku.

Ako informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová, spoje bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) a nočné linky v regionálnej autobusovej doprave budú na Silvestra posilnené.

Električky pôjdu po obchádzke

Električky na linke č. 1 budú na Silvestra od 23:00 premávať po obchádzkovej trase a neobslúžia zastávky Centrum, Jesenského a Námestie Ľ. Štúra.

„Nočné linky MHD budú v noci z 31. decembra na 1. januára premávať do 1:30 v posilnenom 30-minútovom intervale. Na vybrané linky budú nasadené vozidlá s vyššou kapacitou,“ uviedla Vozárová.

Doplnila, že počas silvestrovskej noci bude rozšírená premávka regionálnych autobusových nočných liniek 299, 599, 699 a 799, pričom nebudú premávať nočné linky 598 a 798.

Cezhraničná linka 901 bude mať posledný odchod zo zastávky Bratislava, Most SNP (v smere do rakúskeho Hainburgu) o 21:20 a zo zastávky Hainburg/Donau, Pfaffenberg (v smere do Bratislavy) o 21:44.

Uzavrú Jesenského ulicu

Všetky vlakové linky (okrem linky R20) budú mať posledné odchody v smere do Bratislavy po 17:00 (linka R50 po 20.00), v smere z Bratislavy budú posledné odchody po 18:00.

Na Nový rok bude približne od 14:00 uzavretá Jesenského ulica a po obchádzkových trasách pôjdu električky na linkách č. 1 a 4.

„Ostatné linky MHD, ako aj regionálne autobusové linky budú premávať ako v bežný voľný deň bez obmedzenia,“ dodala Vozárová.