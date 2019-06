Na Slovensku budú jazdiť nové vlaky s dieslovým motorom

V nasledujúcich dvoch rokoch pribudne na slovenské regionálne trate až 21 nových dieselmotorových vlakových súprav. Moderné vlaky budú jazdiť v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji.

Ide o projekt s názvom Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť v hodnote takmer 77 miliónov eur. Ten má podstatne zvýšiť úroveň regionálnej dopravy.

Moderná a environmentálne ohľaduplná doprava na regionálnych tratiach, vyšší komfort a kultúra cestovania, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy. To všetko si Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sľubuje od nových vozidiel, ktoré už tento mesiac začnú postupne pribúdať do jej flotily. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Pôjde o 21 kusov dieselmotorových jednotiek (DMJ) radu 861, ktoré v nasledujúcich troch rokoch výrazne prispejú ku kvalite služieb národného dopravcu v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji.

Spolu s ďalšími 31 novými vozidlami (25 elektrických jednotiek, 5 hybridných elektrických vozidiel a 1 multifunkčný rušeň pre TEŽ a OŽ) pôjde v zmienenom období o najvýraznejšiu modernizáciu vozidlového parku v histórii ZSSK v takomto krátkom čase.

Dnes vypravili prvý vla k zo Zvolena

Vo Zvolene dnes slávnostne vypravili prvý z nich. „Teší ma, že tieto moderné vlaky budú premávať v našich regiónoch. Práve regionálne spoje sú najviac využívané obyvateľstvom na dochádzanie do práce, do školy, za zdravotnou starostlivosťou. Európska únia nám tak pomáha plniť náš cieľ presadnúť z áut do prostriedkov hromadnej prepravy. A je oveľa príjemnejšie a bezpečnejšie cestovať v takýchto krásnych vlakoch,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Peniaze na modernizáciu idú z Kohézneho fondu EÚ

Dodanie jednotiek je výsledkom projektu „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť“.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu Európskej únie z 10. 11. 2017 získala ZSSK príspevok v hodnote 74 835 328,10 eur, celková hodnota projektu je 76 999 000 eur (bez DPH). Sumu 2 163 671,90 eur (bez DPH) doplní národný dopravca z vlastných zdrojov.

Dodávateľom moderných dieselmotorových jednotiek je slovenská spoločnosť ŽOS Vrútky. Do vozidlového parku ZSSK by malo všetkých 21 dieselmotorových jednotiek pribudnúť postupne. Deväť v roku 2019 a dvanásť v roku 2020. Budú premávať na linkách:

Prievidza – Horná Štubňa

Horná Štubňa – Vrútky

Zvolen – Kremnica – Horná Štubňa

Zvolen – Jesenské – Tisovec

Zvolen – Banská Bystrica – Brezno

Moderne vybavené vozne zabezpečia komfortnejšie cestovanie

Nízkopodlažné DMJ s dieselhydrodynamickým prenosom výkonu sú určené na zabezpečenie dopravy na neelektrifikovaných regionálnych tratiach.

Majú dvojakú koncepciu – dlhšie (typ 861.0, ktorý tvoria dva krajné hnacie vozne a jeden vložený) a kratšie (typ 861.1, ktorý tvoria dva krajné hnacie vozne). DMJ 861.0 disponujú kapacitou 171 miest na sedenie a 120 miest na státie, DMJ 861.1 majú 115 miest na sedenie a 80 miest na státie.

Všetky dieselmotorové jednotky sú vybavené klimatizáciou, wi-fi pripojením na internet, informačným a komunikačným systémom pre cestujúcich, kamerovým systémom a systémom na počítanie cestujúcich.

Ľahšie cestovanie pre zdravotne znevýhodnené osoby

Prispôsobené sú osobám so zdravotným znevýhodnením a s obmedzenou schopnosťou pohybu. Sú prispôsobené nielen svojou nízkopodlažnosťou, ale aj vyhovujúcimi toaletami. V každej jednotke sa nachádzajú dve miesta pre invalidné vozíky.

V porovnaní so starším typom DMJ majú väčší počet miest pre bicykle (5 ks namiesto 2 ks pri DMJ 861.0), nový výstražný a komunikačný systém a nástupné dvere s elektrickým pohonom s integrovaným výsuvným schodíkom pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich.

Zmeny oproti starším typom DMJ spočívajú najmä v aplikovaní železničných noriem TSI súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou. V prípade DMJ 861.1. ide o zmeny vnútorného usporiadania vychádzajúce z dvojdielnej koncepcie vozidla.

ZSSK si zmluvne zabezpečila, aby bola pri nových vozidlách dosiahnutá čo najvyššia prevádzkyschopnosť, t. j. minimálne na 95 %. V opačnom prípade nastupujú dohodnuté sankcie.

Nový systém spočíta cestujúcich

Zaujímavou súčasťou výbavy nových DMJ je napríklad systém počítania cestujúcich, ktorý pracuje nonstop na princípe infračerveného žiarenia a umožňuje počítanie nastupujúcich a vystupujúcich na každej zastávke, evidenciu počtu cestujúcich medzi stanicami a počítanie osôb zo všetkých vstupných dverí. To všetko anonymne – bez toho, aby sa dala určiť identita cestujúcich.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký uviedol, že zavedenie nových dieselmotorových jednotiek je veľkou safisfakciou po predošlých problémoch s tendrami. Jeden tender na 25 elektrických jednotiek musel byť dokonca vypísaný nanovo. Tender na 21 dieselmotorových jednotiek muselo predstavenstvo konzultovať a spoločne prehodnotiť s Európskou komisiou, čo zapríčinilo omeškanie vozidiel.

„O to viac ma teší, že dnešným dňom modernizácia vozidlového parku naberá opäť o čosi reálnejšie a konkrétnejšie kontúry. Veríme, že moderné DMJ budú prínosom pre obyvateľov dvoch stredoslovenských a jedného západoslovenského kraja a prispejú k dlhodobému trvalo udržateľnému rozvoju dotknutých regiónov a ich pracovného trhu,“ povedal Hlubocký.

„Najväčšou výzvou bolo prispôsobiť DMJ 3. generácie nevyhnutným zmenám. Tie súviseli nielen s neustálym vývojom európskej legislatívy v oblasti prevádzky a bezpečnosti, ale aj s náročnými požiadavkami zákazníka v oblasti komfortu cestujúcich, variability priestoru či informačných systémov. Projekt je náročný tiež z hľadiska výroby,“ doplnil Peter Malec, predseda predstavenstva spoločnosti ŽOS Vrútky.

Malec zároveň dodal, že spoločnosť vôbec prvýkrát súčasne vyvíja a vyrába koncepcie vozidla, teda výrobu s dvomi prototypmi. Verí, že nové DMJ 3. generácie zvládnu náročné požiadavky na dostupnosť aj spoľahlivosť, a tak prispejú k zlepšeniu dopravnej situácie.