Na Slovensku stále platí predĺžená platnosť STK, pozor si však dajte pri ceste do zahraničia

Na Slovensku ešte stále platí predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly na autách o tri mesiace od vyhlásenia mimoriadnej situácie pre pandémiu koronavírusu. Informovalo o tom v piatok 14. mája prostredníctvom sociálnych sietí ministerstvo dopravy a výstavby.

Toto predĺženie však podľa rezortu dopravy platí iba na území Slovenska, a to až do skončenia mimoriadnej situácie. Ako zdôrazňuje ministerstvo, pri ceste do zahraničia treba mať technickú a emisnú kontrolu platnú.

Nariadenie OMNIBUS II

Ministerstvo dopravy a výstavby pripomína vodičom, že v súvislosti so situáciou v iných krajinách je dobré vedieť o nariadení OMNIBUS II.

Keďže stanice emisnej a technickej kontroly v Slovenskej republike prevádzkujú svoju činnosť a zaviedli sme trojmesačné predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly, u nás sa nariadením OMNIBUS II neriadime.

Členské štáty môžu mať vlastné opatrenia

S cieľom predĺžiť lehoty stanovené v práve EÚ na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení či na odloženie niektorých kontrol v reakcii na mimoriadne okolnosti spôsobené ochorením COVID-19 prijali Európsky parlament a Rada Európskej únie nariadenie 16. februára 2021, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pretrvávanie krízy.

Nariadenie sa uplatňuje od 6. marca 2021. Niektoré členské štáty sa však rozhodli neuplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia EÚ.