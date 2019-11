Na úseku D1 pri Bratislave budú kvôli výstavbe križovatky Triblavina dopravné obmedzenia

Na úseku diaľnice D1 pri Bratislave budú do 28. novembra dopravné obmedzenia pre prestavbu dočasného značenia pre výstavbu križovatky Triblavina. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) Michaela Michalová s tým, že uzávera na úseku diaľnice je rozdelená na viaceré etapy od 21. novembra.

V sobotu 23. novembra je obmedzená doprava od 6:00 do 16:00 pre posúvanie betónových zvodidiel na krajnici v smere Trnava – Bratislava. Prejazdné sú dva jazdné pruhy aj v opačnom smere Bratislava – Trnava. Ďalšia uzávera bude od nedele 24. novembra od 10:00 do stredy 27. novembra do 22:00.

„Bude prebiehať v oboch smeroch posúvanie betónových zvodidiel, odstraňovanie starého vodorovného dopravného značenia a realizácia nového vodorovného dopravného značenia v strednom jazdnom páse, pričom v oboch smeroch budú prejazdné po dva jazdné pruhy,“ uviedla Michalová.

Od 27. novembra od 22:00 do 28. novembra do 6:00 plánujú diaľničiari pokračovať v odstraňovaní a realizácii vodorovného dopravného značenia. Dopravu presmerujú v smere Bratislava – Trnava do stavu umožňujúceho zimnú údržbu. „V uvedenom smere bude prejazdný jeden jazdný pruh, smer Trnava – Bratislava bude bez obmedzení,“ priblížila Michalová. Posledná časť dopravného obmedzenia by mala byť 28. novembra od 6:00 do 12:00. Vtedy je v pláne úprava zvislého dopravného značenia a osádzanie smerových kolov. „Oba smery budú prejazdné v troch jazdných pruhoch,“ dodala Michalová.