Na východe Slovenska môžu rodiny počas víkendov a sviatkov cestovať autobusmi za 1 euro, využili to už tisíce ľudí

Košický samosprávny kraj (KSK) láka rodiny s deťmi spoznávať krásy východného Slovenska mimoriadne výhodným cestovným v prímestskej autobusovej doprave.

Počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov môžu cestovať autobusmi len za jedno euro, a to bez ohľadu na to, ako ďaleko sa vyberú.

Populárny je júl a august

Rovnaké pravidlá platia aj v rámci Prešovského kraja, keďže obidve župy sú partnermi v Integrovanom dopravnom systéme IDS Východ. Informoval o tom hovorca KSK Michal Hudák.

„Zvýhodnené cestovné lístky pre rodiny s deťmi sme zaviedli ešte v roku 2019 s cieľom motivovať verejnosť, k využívaniu verejnej dopravy nielen počas ciest do zamestnania a škôl, ale aj vo voľnom čase pri cestách za výletmi po našom kraji. V praxi to môže vyzerať tak, že ak sa vyberie napríklad štvorčlenná rodina, dvaja rodičia a dve deti, z Košíc na Zemplínsku šíravu, zaplatia za cestu spolu len štyri eurá. Bez zľavy by v tomto prípade každý dospelý zaplatil za lístok 3,50 eura a každé dieťa 2,20 eura. Pri takomto víkendovom cestovnom tak ušetria dokopy 7,40 eura. Rodiny s deťmi tak môžu objavovať prírodné a kultúrne zaujímavosti východného Slovenska za mimoriadne výhodné cestovné, čo sa obzvlášť oplatí pri aktuálnych cenách pohonných hmôt. Verím, že tento benefit budú východniari počas leta využívať čo najviac a vyberú sa na výlety po regióne aj autobusmi,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Víkendové cestovné zavedené Košickým a Prešovským samosprávnym krajom vlani využilo 6 812 cestujúcich, z toho 2 757 v Prešovskom kraji a 4 055 v Košickom kraji.

Najviac víkendových lístkov bolo vydaných počas letných prázdnin v júli a auguste. V prvom polroku aktuálneho roka využilo víkendové cestovné už 4 614 cestujúcich.

Cestovať musia aspoň dvaja

Podmienkou pre využívanie víkendových lístkov je spoločná cesta minimálne dvoch členov rodiny, z ktorých je aspoň jedna osoba dospelá a cestuje s ňou minimálne jedno dieťa do 15 rokov.

Každý člen rodiny zaplatí za cestu jedno euro bez ohľadu na dĺžku trasy, spôsob úhrady cestovného alebo nárok na iné zľavy. Víkendové cestovné je výhodné najmä pri cestách nad 20 kilometrov.

Platí na všetkých linkách zmluvných autobusových dopravcov Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ktorými sú Arriva Michalovce, eurobus, Bus Karpaty, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov.

Víkendový lístok je možné zakúpiť priamo u vodiča v autobuse. Zľava platí počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov.