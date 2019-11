Násyp s azbestom na časti D4 zrejme odstránia a postavia znovu, nevyhovujú ani statické skúšky

Násyp na časti rozostavanej diaľnice D4 pri bratislavských Jarovciach, obsahujúci sporný materiál s azbestom, bude podľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) potrebné asi odstrániť a postaviť znovu. Hlavným dôvodom by mali byť nevyhovujúce statické skúšky únosnosti násypu. Člen predstavenstva NDS Peter Gandl to považuje za väčší problém, ako použitý materiál s azbestom v násype.

„Nevyhovujú statické skúšky tohto násypu. To je asi horší problém. NDS vykonávala niektoré kontrolné skúšky a odbery, ktoré viedli k tomu, aby sa analyzoval tento problém,“ povedal Gandl pred zástupcami stavebných spoločností. „Máme názor, že násyp asi bude potrebné rozobrať. Upozorňujem, že sa tam nachádza azbest. To znamená, že sa budú musieť v uzavretej atmosfére so špeciálnymi metódami odstrániť všetky materiály, ktoré do násypu nepatria, ako rôzne organické látky a násyp vybudovať nanovo,“ uviedol Gandl.

Dodávateľ a koncesionár jednoznačne pochybili

Dodávateľ a koncesionár projektu D4 a R7 podľa zástupcu NDS jednoznačne pochybili, keď pri stavbe časti D4 použili násypový materiál obsahujúci azbest. Tvrdí, že teraz by mai vyriešiť oba problémy v súvislosti s násypom. „Šetria to jednotlivé orgány, je to nakladanie s nebezpečnými látkami, ktorou je azbest. Zabudovaný neohrozuje spodné vody ani životné prostredie, ale nakladanie s azbestom je veľmi nebezpečné vzhľadom na jeho fyzikálne vlastnosti,“ upozornil Gandl.

V prípade, ak by bolo potrebné násyp na D4 odstrániť a znovu vybudovať, malo by to pravdepodobne vplyv na predĺženie lehoty výstavby. Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček pripustil, že na to môže mať vplyv vyriešenie situácie s násypom. „Prebieha policajné vyšetrovanie, veľa bude závisieť od toho ako to dopadne a čo z toho vyplynie pre zhotoviteľa, ktorý zatiaľ deklaruje, že všetko je v poriadku. Súčasne prebiehajú aj rokovania o variantných riešeniach pre prípad, že by to tak nebolo,“ povedal Ďurček. Ak by podľa neho prišlo k tomu najhoršiemu a násyp by bol vyhlásený za skládku odpadu, alebo niečo podobné, nevie si predstaviť scenár, ako na stavbe diaľnice s tunelom Višňové, ktorú museli pozastaviť pre neschopnosť zhotoviteľa pokračovať v stavebných prácach.

Oznámené termíny dokončenia platia

Oznámené termíny dokončenia úsekov D4 a R7 podľa štátneho tajomníka zatiaľ platia. Podľa aktuálne platných lehôt v koncesnej zmluve na výstavbu a prevádzku úsekov D4 a rýchlostnej cesty R7 (spolu 59 kilometrov) by mali časti D4 od križovatky Ketelec (prepojenie D4/R7) po Raču a R7 od Ketelca po Holice (pri Dunajskej Strede) odovzdať do prevádzky v apríli 2020. Zvyšné časti D4 Bratislava, Jarovce – Ketelec a R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec by mali byť hotové v októbri 2020. Zhotoviteľ výstavby zatiaľ potvrdil, že na jar budúceho roka dokončí v miernom predstihu len dva úseky R7 medzi Holicami a Ketelcom v dĺžke takmer 26 kilometrov. K očakávaným termínom dokončenia ostatných časti úsekov R7 a D4 sa nevyjadril, predpokladá sa však, že oproti harmonogramu môžu viac alebo menej meškať.

Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., (zhotoviteľ stavby D4 a R7) nedávno informovala, že v násype časti D4 pri Jarovciach nie je materiál, ktorý by bol škodlivý pre životné prostredie alebo ľudské zdravie. Vyplýva to z analýzy medzinárodných nezávislých akreditovaných odborníkov a laboratórií z Rakúska a Nemecka aj zo zistení dvoch slovenských odborníkov na životné prostredie a verejné zdravie. Medzinárodní a miestni vedci podľa zhotoviteľa prišli k záveru, že z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by bolo neodôvodnené odstraňovať násypový materiál. O výsledkoch dôkladného hĺbkového vedeckého skúmania násypového materiálu použitého na časti D4, kde sa pri testoch našiel aj azbest, spoločnosť informovala ministerstvo dopravy a výstavby. To po nájdení nepovoleného materiálu v násypoch D4 trvalo na jeho odstránení. Správa slovenskej odborníčky v oblasti odpadového hospodárstva Blanky Kiripolskej podľa zhotoviteľa uvádza, že vzhľadom na zistené koncentrácie azbestu v danom materiáli je jeho vplyv na životné prostredie zanedbateľný.