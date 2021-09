Návšteva pápeža Františka na Slovensku spôsobí dopravné obmedzenia v Bratislave, Košiciach aj Prešove

Pobyt pápeža Františka na Slovensku budú sprevádzať dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú nielen Bratislavy, ale aj Prešova a Košíc.

Dopravné obmedzenia v Bratislave

V nedeľu 12. septembra treba počítať so zdržaním hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu s Rakúskom a Maďarskom, v Mlynskej doline a v Starom Meste v okolí Horského parku. Od 12:00 do 16:00 bude obmedzená doprava v okolí Letiska M. R.Štefánika.

V pondelok 13. septembra sa vodiči zdržia predpoludním najmä v Starom Meste a v okolí Horského parku, v širšom okolí Hodžovho námestia a Staromestskej ulice. V popoludňajších hodinách aj v Petržalke, najmä v okolí Panónskej cesty a Rovniankovej ulice. V utorok 14. septembra treba počítať so zdržaním v predpoludňajších hodinách najmä v okolí Horského parku v Starom Meste, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a na diaľničnom obchvate D1 po Zlaté piesky. V popoludňajších hodinách sa vodiči zdržia najmä na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska, Mlynskej doline a v Starom Meste v okolí Horského parku.

V stredu 15. septembra predpoludním musia vodiči počítať so zdržaním v okolí Horského parku, v Mlynskej doline, na Lamačskej ceste a na diaľnici D2 v smere do Českej republiky (ČR). Popoludní na diaľnici D2 v smere z ČR do Bratislavy a na diaľničnom obchvate D1.

Dopravné obmedzenia v Prešove

Počas návštevy pápeža Františka na Slovensku čakajú vodičov v Prešove viaceré dopravné obmedzenia. Už v pondelok 13. septembra bude uzatvorená ulica Jána Pavla II. od križovatky s ulicou Pražská po ulicu 17. novembra a od 23:00 aj ulica 17. novembra.

V deň návštevy pápeža v utorok 14. septembra bude vylúčená doprava vozidiel nad 3,5 tony od križovatky ulíc Levočská a Obrancov mieru v úseku ulíc Obrancov mieru, Pod Kalváriou a Pražská.

Vylúčená doprava bude vedená po obchádzkovej trase. Úplná uzávierka sa od 6:00 až do ukončenia opatrení, teda zhruba do 17:00, dotkne aj jedného jazdného pásu na Pražskej ulici v úseku od okružnej križovatky ZVL po zimný štadión.

Dopravné obmedzenia v Košiciach

V súvislosti s návštevou Svätého Otca Františka v Košiciach bude nutné 13. a 14 septembra počítať s určitými dopravnými obmedzeniami. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

V pondelok 13. septembra budú uzatvorené cesty v okolí štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ulica, Kostolianska cesta a Čermeľská cesta od Hlinkovej ulice, a to od 06:00 až do 15. septembra do 06:00.

V utorok 14. septembra bude treba počítať so zdržaním v predpoludňajších hodinách najmä na príjazdovej ceste k letisku v košickej mestskej časti Pereš, ďalej na frekventovanom úseku Mosty VSS, Južnom nábreží, Prešovskej ceste a smerom na diaľnicu D1 smer Prešov. V čase obeda treba počítať so zdržaním na úseku v smere z diaľnice D1 na Hlavnú ulicu a v popoludňajších hodinách najmä na frekventovaných úsekoch ako je sídlisko Mier, Južné nábrežie, Mosty VSS.

Cesta v úseku košická mestská časť Pereš – diaľnica D1 bude uzatvorená v čase od 8:45 do 10:30. Úsek Zelený dvor, Prešovská cesta, Hlinková ulica, Komenského ulica bude uzatvorená od 12:00 a v úseku Komenského ulica, Hlinková ulica, Prešovská cesta, Južné nábrežie, Mosty VSS, Červený rak, Trieda KVP a Luník IX od 15:00. Kamiónová doprava vozidiel nad 3,5 tony na diaľnici a obchvate mesta Košice bude v oboch smeroch uzavretá od 8:00 do ukončenia opatrení.