Názor: Ideme zavádzať horší a drahší benzín. Ak si niekto myslí, že toto je sociálna politika, treba ho prefackať

Mal som takú túžbu, nepísať o politike, starať sa iba o rodinu, jazdiť na koni a konečne prečítať tú haldu kníh, ktorá na mňa už roky čaká a zväčšuje sa a zväčšuje. Nedá sa. Lebo Európa prepadla povrchnosti, hlúposti a šimpanziemu efektu. Teda opičiemu, presnejšie povedané. Totiž, keď opici hodíte 5 kíl banánov, aj sa s nimi zadrhne, ale nenechá si na zajtra. Hneď ich zje.

Veselo a šťastne degenerujúca, lebo inak to neviem nazvať, Európska únia, vymyslela ďalšiu vychytávku. Ktorú naši, takisto veselo a šťastne degenerujúci poslanci, schválili. Zrušíme benzín Natural 95 a nahradíme ho drahším a horším E10. Ta 10ka znamená 10% podiel bioetanolu. Teraz teda stručne, o čo ide.

Doteraz sme mali Natural 95 s 5% bioetanolu. Už to bolo zle. doplatila na to Afrika, lebo zrazu začali chýbať poľnohospodárske prebytky, ktoré tam z Európy prúdili. A teraz E10. Česi robia všetko preto, aby E10 prijali čo najneskôr. Krčia sa v kúte, robia sa neviditeľnými.

Kto by chcel horší a drahší benzín, ktorí sa nedá tankovať do starších áut a navyše – tie ostatné s ním majú vyššiu spotrebu? No iba idiot. A naši poslanci. Ja ho teda nechcem, ale ja nie som idiot. Ani poslanec. Čo nám táto zelená žúrka ale prinesie? Rozdelím teraz „prínosy“ na niekoľko častí:

1. Politické. Je krátko pred voľbami

Od 1.1. 2020, kedy naši občania budú musieť tankovať horší, drahší a menej efektívny benzín, ktorý ani nenatankujú do starších áut, bude ešte kratšie pred voľbami, ako dnes. To je snáď logické. Určite sa potešia najmä – dôchodcovia so starými Fabiami, Renaultami, Oktáviami, Felíciami a pod.

Väčšinou žijú mimo Bratislavy a nevedia, čo si počať s peniazmi. Tak ich treba ošklbať. Určite si politické strany, zodpovedné za túto hovädinu dajú pred voľbami túto vymoženosť, ako jeden z úspechov. Pokiaľ by to neurobili, budem im to neustále pripomínať. A priatelia voliči, spomeňte si na to, keď pôjdete 29.2. 2020 voliť.

2. Ekologické. Niet nič lepšie, ako zabiť bobra.

Lebo zachránite strom! Takto uvažujú naši zelení pomätenci. Áno, pomätenci. Však zvážte – aj amatér, ako som ja vie, že všetko so všetkým je prepojené. Keď nie na makro, tak mikro úrovni, ale to je jedno. Takže sa začne pestovať viac cukrovej repy a kukurice – z týchto plodín sa vyrába tá manna (teda alkohol do benzínu).

Budeme mať ešte viac monokultúr a na väčších plochách. Samozrejme, poslanci to nemajú odkiaľ vedieť, ale ono tie monokultúry nie sú pre pôdu, ani ekosystém, žiadnou výhrou. Práve naopak. Zvýšené dávky pesticídov, umelých hnojív atď.

Ďalej – zákonodarca zrejme predpokladá, že dôchodcovia a menej sociálne zdatní vodiči si kúpia elektromobily. No určite. Keby si ich kúpili tak najradšej všetci a v celej EÚ. Strašne by som sa rehotal, kde by sme na ne zobrali elektrinu.

Nezabúdajte totiž, že stavať atómové elektrárne je hriech podobný tomu, ak poviete, že byť bielym heterosexuálnym mužom je normálne. Bolo. Ešte pred pár rokmi, kým sa svet nezbláznil. Niekto so zeleným zákalom povie, že elektrinu môžeme vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Hor sa na to!

Choďte do Rakúska a pozrite sa na tie vtáčie mŕtvoly pod veternými elektrárňami. Alebo zaberte niekoľko hektárov poľnohospodárskej pôdy na solárne panely. Len kde zasa budete pestovať tú kukuricu a cukrovú repu? Alebo narobte malé vodné elektrárne na vodných tokoch!

Chudery migrujúce ryby. A môžete im narobiť kanály, aby sa dostali cez tie hate. Nejak sa im vraj nechce. Asi im nedali značku prikázaný smer plávania. Celé zle. Celé.

3. Lobistické. Mám obavu, že zasa si niekto niečo vyloboval

Či sa mi kvôli niekoho kšeftu nederieme dopredu a za každú cenu predbiehame bohatšie krajiny. Áno. Jedna z najchudobnejších krajín EÚ ide zavádzať horší a drahší benzín, navyše nevhodný do starších áut. Ak toto niekto chápe ako sociálnu politiku, treba ho prefackať.

Priatelia, toto si môžu dovoliť bohaté krajiny. Ktoré vedia dotovať takýto benzín, lebo aj tak si ho nikto nekupuje. V konečnom dôsledku to pomôže len ropným koncernom. Lebo v tých bohatších krajinách kupujú radšej 100 oktánový benzín, ktorého sa táto zvrátenosť netýka.

Už vidím, ako ten 70 ročný pán stojí napr. na OMV niekde na Spiši pri stojane so 100 oktánovým benzínom so svojou Felíciou (ak tam vôbec 100 oktánový benzín majú, lebo aj ten distribuujú podľa kúpnej sily v regióne). A tankuje. A čím plnšia nádrž, tým väčší je jeho kolaps.

Lebo na také rýchle naskakovanie € na počítadle on nie je zvyknutý. Natankuje za jednu penziu a potom pumpárka zavolá na 112, aká je prvá pomoc pri priestrele hlavy. Alebo preťatí krčnej tepny. Alebo – ľudia si začnú kupovať naftové autá, lebo nafty sa to tiež netýka.

Mimochodom, to sú tie autá, proti ktorým ešte nedávno celá EÚ tak brojila. Až kým niekto nezistil, že sa to dá s tými naftovými emisiami vcelku jednoducho riešiť. Ten niekto bola firma Bosch. Tak sa teraz zamerali na našich dôchodcov a menej majetné rodiny. Je to taká malá genocída pomocou benzínu. Neupália ich. Zoderú ich z kože. Finančne.

No, a narážame na posledný, výsostne politický problém. Čo s tým? Prvé, čo by mi napadlo je – pôjdem za mojim poslancom v NR SR a vynadám mu a požiadam ho o okamžitú nápravu. Ha ha… Ja totiž nemám svojho poslanca. Ani vy. My nemáme totiž za kým ísť.

Možno strana, ktorú ste volili, nemá v parlamente ani jedného poslanca z vášho regiónu. Viete prečo? Lebo Slovensko je stále jeden volebný obvod. Keby ich bolo viac, možno by ste mali za kým ísť. Teda určite. Takto ste v prdeli. A práve o to ide. Aby sme permanentne boli v prdeli.

Ale napriek tomu – ak nájdete nejakého poslanca, spýtajte sa ho:

Bude štát dotovať tento nezmysel a ak, tak v akej výške?

Prispeje štát menej finančne zdatným rodinám na nové auto, ak nebudú môcť tankovať ten nový zelený zázrak?

Prečo sme my museli od 1.1. 2020 prejsť na benzín E10 a napríklad Česi nie? Sme sprostejší? Alebo pokrokovejší?

Nie je toto celé zasa nejaký špinavý kšeft?

Počíta on a jeho politická strana, že mu tento výmysel prinesie vo voľbách zvýšenú podporu?

A na záver sa ho opýtajte, či nie je náhodou klasifikovaný idiot.

A určite sú ďalšie otázky, ktoré vám napadnú. Ale chcem vás poprosiť o jedno. Zrátajte im to vo voľbách (samozrejme, nie len toto, je toho veľa). Konkrétne tým, ktorí sa starajú o to, aby ste boli ešte väčší chudáci. Nie len že vás desaťročia okrádajú, okrádajú, ale ešte sú aj sprostí!

Komentár napísal Ján Baránek.