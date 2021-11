NDS má v pláne začať tendre na ďalšiu časť obchvatu Prešova na R4 a na technológiu pre tunel Višňové

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) chce do konca tohto roka vyhlásiť súťaže na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 a na dodanie technológie pre tunel Višňové na rozostavanom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

Podľa člena predstavenstva a investičného riaditeľa NDS Miloša Vicenu celkové predpokladané náklady oboch zákaziek dosahujú 320 mil. eur.

Výstavba úseku R2

V budúcom roku by sa už podľa NDS mala začať výstavba druhého úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, a to po podpise zmluvy s vybraným zhotoviteľom a uzavretí tendra trvajúceho už takmer tri roky od konca roka 2018.

Diaľničiari zároveň pripravujú aj súťaž na prvý úsek uvedenej R2 pri Košiciach. Finančné prostriedky s aktuálnymi a pripravovanými veľkými diaľničnými stavbami podľa Vicenu pomaly končia.

Predĺženie časti R1

Budúci rok by ešte chceli vyhlásiť tender na predĺženie časti R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou.

V roku 2023 predpokladá NDS vyhlásiť tender aj na výstavbu úseku D1 Turany – Hubová, čo je posledný ešte nevysúťažený a nerozostavaný úsek na hlavnej domácej diaľnici medzi Bratislavou a Košicami, presnejšie medzi Žilinou a Ružomberkom.

„Je to obrovská stavba za 1,2 mld. eur,“ povedal investičný riaditeľ NDS na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva.

Nové úseky D3

Podľa plánu verejné obstarávania na nové úseky D3 na Kysuciach by mohli začať koncom roku 2023. „D3 staviame 25 rokov, je to hanba. Kysučania sú skromní ľudia, tešia sa aj z toho,“ uviedol Vicena.

O dva roky by podľa neho NDS mala mať pripravených desať stavieb, ktorá z nich sa aj bude realizovať, nezávisí iba od diaľničiarov. „Je to o peniazoch. Keby sme ich všetky pustili do výstavby, štát na to nemá peniaze,“ upozornil.

V budúcnosti navyše hrozí, že domáce spolufinancovanie diaľničných stavieb sa môže zvýšiť až na 50 percent a len na peniaze Európskej únie sa už nebude dať spoliehať. „Štát sa bude musieť vo väčšej miere uberať aj inými cestami ako PPP projekty a čerpať pravdepodobne úvery,“ podotkol Vicena.