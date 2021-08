NDS zrušila verejnú súťaž na ekomost vo Svrčinovci, pre námietky musí rozhodnutie zmeniť

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) musí zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení verejnej súťaže na výstavbu zeleného mosta na diaľnici D3 vo Svrčinovci za takmer 18 mil. eur bez DPH. Nariadil jej to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe námietok dvoch uchádzačov proti zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky, teda tendra, zo strany NDS.

Vyplýva to z rozhodnutia ÚVO zverejneného na jeho webe. Diaľničiari v júni zdôvodnili zrušenie súťaže na ekodukt tým, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu koridoru štátna hranica SR/ČR – Čadca – Krásno nad Kysucou a niektoré objekty sú totožné v zákazkách oboch spoločností. Podľa NDS nastala situácia duplicitného obstarávania predmetných objektov verejných obstarávaní.

Rozpor s princípom transparentnosti

Úrad pre verejné obstarávanie po preskúmaní dokumentácie dospel k záveru, že NDS v tendri postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä s princípom transparentnosti. „Uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní, identifikované v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok v tomto rozhodnutí, mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, nakoľko v dôsledku jeho nezákonného zrušenia kontrolovaný nepokračoval v procese verejného obstarávania, resp. jeho ďalšej etape, výsledkom ktorej mohlo byť uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom,“ uviedol úrad. Na základe toho nariadil odstránenie protiprávneho stavu a námietky uznal za opodstatnené. Uchádzači a navrhovatelia podľa úradu disponovali len všeobecným, stručným odôvodnením zrušenia súťaže na zelený most a nedisponovali žiadnou konkrétnou argumentáciou zakladajúcou dôvodnosť zrušenia verejného obstarávania.

NDS v reakcii pre agentúru SITA informovala, že rešpektuje rozhodnutie ÚVO, o čom podľa nej svedčí to, že nevyužila možnosť aplikácie zákonného opravného prostriedku, a to odvolania voči nemu. „Vzhľadom na skutočnosť, že verejná súťaž sa nachádza v procesnom štádiu vyhodnocovania už predložených ponúk, nie je prípustné meniť podmienky stanovené v súťažných podkladoch. NDS teda pristúpi v tomto prípade k opätovnému vyhodnocovaniu predložených ponúk,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Ekodukt je podmienkou finančného príspevku

NDS vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu zeleného mosta na D3 vo Svrčinovci v novembri 2020. Predpokladanú cenu stavebných prác, plánovaných na 20 mesiacov od zadania zákazky, určila na 17,9 mil. eur bez DPH. Ponuku predložilo šesť uchádzačov v lehote 8. februára 2021. Na financovanie projektu chcú diaľničiari využiť peniaze Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Výstavba ekoduktu vo Svrčinovci je podmienkou pre schválenie nenávratného finančného príspevku zo strany Európskej komisie. V prípade, ak by sa ekodukt nerealizoval, bolo by Slovensko povinné podľa NDS vrátiť nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 285,2 mil. eur. Realizácia ekoduktu totiž súvisí so zásahom už prevádzkovanej diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité do nadregionálneho biokoridoru. Ekodukt má rozšíriť skupinu doterajších troch zelených mostov, voľne žijúcim zvieratám na Kysuciach umožní bezpečne prekonať cestu na ich migračnej trase.