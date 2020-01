Nechajte kamióny na parkoviskách a sadnite si za rokovací stôl, vyzval Pellegrini autodopravcov

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) žiada protestujúcich autodopravcov, aby nechali kamióny na parkoviskách a sadli si za rokovací stôl. „Nech rokujú týždeň, dva, tri aj mesiac do úmoru, kým dohodnú nejaký kompromis, ale nech prestanú blokovať cesty, ohrozovať životy občanov a ekonomiku. Nech sa naozaj vrátia k forme štrajku, ktorý je prijateľný a garantovaný v ústave,“ povedal predseda vlády v rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Nevidí dôvod na stretnutie

Rokovať so zástupcami Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá organizuje celoštátny štrajk od 7. januára, nateraz premiér osobne nechce. „Majú k dispozícii ministra dopravy, ministra financií. To sú kompetentné osoby, ktoré s nimi môžu rokovať. Momentálne nevidím dôvod na to, aby som sa s nimi stretol, pretože v tomto prípade im nemám ako pomôcť. Musia mi najprv oznámiť cez ministra financií, ako sa nakoniec dohodnú,“ uviedol Pellegrini. Autodopravcov opäť vyzval, aby nepokračovali v týchto aktivitách, pretože budú musieť niesť aj zodpovednosť za následky v prípade, že spôsobia nejaké škody.

Každý má podľa predsedu vlády právo vyjadriť svoj názor aj štrajkovať, len by si mal vybrať vhodnú formu. „Nebudem mať nič proti tomu, ak aj pred úradom vlády na Námestí Slobody štrajkujúci budú vyjadrovať svoj postoj aj mesiac. Nikto im nezabráni. Ale chcem ich vyzvať, aby prestali blokovať cesty, hraničné priechody, dovoz tovarov do slovenských firiem, pretože tie začínajú pociťovať už problém s dodávkou tovaru,“ poznamenal Pellegrini.

Blokáciou môžu ohrozovať životy

Zároveň autodopravcov upozornil, že blokáciou ciest môžu vážne ohrozovať aj životy ľudí. Podľa premiéra sa na niektoré územia krajiny nemusí dostať včas sanitka, alebo hasiči a môže prísť aj k strate života len kvôli tomu, že „títo ľudia si vymysleli, že zneužijú svoje veľké nákladné vozidlá na to, aby blokovali cesty„.

UNAS trvá na splnení svojich dvoch hlavných požiadaviek, a to na zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % a pozastavenie výberu mýta až do prehodnotenia pre štát nevýhodných zmluvných podmienok podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu SR. Ministerstvo financií SR aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR odmietli tieto požiadavky únie ako nereálne. UNAS zároveň avizoval na pondelok 13. januára generálny štrajk. Autodopravcovia sa dlhodobo sťažujú, že náklady na podnikanie v tomto odvetví sú asi najvyššie v Európe, pričom daň z motorových vozidiel je druhá najvyššia v Európskej únii. Vysoká je podľa nich aj spotrebnú daň z nafty, drahé zákonné poistenie sa za posledné roky zvýšilo o 200 % a ročne sa blíži k sume takmer dvetisíc eur za auto.

O dani začali hovoriť pred voľbami

Premiér pripomenul, že štát pred niekoľkými rokmi rozhodol zjednotiť výber dane z motorových vozidiel, ktorú predtým vyberali jednotlivé samosprávne kraje v rôznej výške. Výšku dane pritom určil na základe jej najnižšej úrovne spomedzi krajov. „Daň z motorových vozidiel, ktorú platia nielen kamionisti, ale aj firmy, ktoré majú osobné autá na podnikanie, jej výška sa nemenila posledné dva, tri roky. Je pre mňa zaujímavé, prečo niekto o výške dane z motorových vozidiel nerozprával pred rokom, pred dvoma rokmi, ale začína rozprávať 50 dní pred parlamentnými voľbami,“ podotkol Pellegrini.

Predseda vlády povedal, že práve jeho vláda prelomila snahu niektorých veľkých európskych krajín, ktoré chceli zabrániť slovenským, poľským aj maďarským kamionistom, aby robili dopravu na ich území rôznymi podmienkami, platovými aj inými. „Bolo to práve Slovensko, ktoré vyjednalo s prezidentom Macronom (francúzsky prezident Emmanuel Macron – pozn. red.) také ústupky, aby prišla do platnosti smernica, že naši kamionisti môžu naďalej fungovať v rámci Európy, v rámci akých-takých podmienok, ktoré sme pre nich vybojovali. A tá situácia bola podstatne dramatickejšia,“ dodal Pellegrini s tým, že vláda pre nich urobila aj v tejto oblasti maximum.