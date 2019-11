Nemali povinnosť realizovať mreže na tuneli Višňové, stavebná firma odmieta tvrdenia OĽaNO

Vedenie stavebnej spoločnosti Dúha, a. s., odmietlo vyjadrenia poslancov za hnutie OĽaNO Igora Matoviča a Jána Marosza o povinnostiach a platbách týkajúcich sa tunela Višňové na rozostavanom úseku diaľnice D1, a to vo vzťahu k spoločnosti, ako aj k jej jedinému akcionárovi Miroslavovi Remetovi.

„Spoločnosť Dúha v súvislosti s tunelom Višňové nemala žiadnu povinnosť realizovať akékoľvek mreže ani konzervovanie diela. Spoločnosť rovnako odmieta tvrdenia, podľa ktorých jej, resp. jej majiteľovi malo byť za takúto činnosť zaplatené,“ informovala firma v stanovisku v reakcii na tlačovú besedu OĽaNO.

Dúha uviedla, že nikdy za takúto činnosť nevystavila faktúru a teda nemohla byť ani uhradená. V prípade objektívnosti mreží na tunel nepovažuje za potrebné vyjadrovať sa k politickým prezentáciám, zároveň odmieta akúkoľvek spojitosť s touto a jej podobnými aktivitami.

Tunel odovzdala v riadnom stave

Taliansko-slovenské združenie spoločností Salini Impregilo a Dúha bolo zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové do zastavenia stavebných prác. Dúha poznamenala, že tunel Višňové odovzdala Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) v riadnom stave.

„Po uzatvorení Dohody o ukončení Zmluvy o dielo s Národnou diaľničnou spoločnosťou až do termínu odovzdania stavby naša spoločnosť zabezpečovala tunel Višňové tak, ako jej to prikazuje banský zákon a príslušné nariadenia. A to v plnej miere, bezodkladne a v súlade s dokumentáciou schválenou zo strany Hlavného banského úradu,“ priblížila Dúha s tým, že o nej bola informovaná aj NDS.

Po uzatvorení spomínanej dohody podľa spoločnosti bezpečnostné práce zabezpečovalo združenie Salini Impregilo a Dúha, pričom za tieto práce doteraz nedostalo ani euro.

Neprijali platby za práce

„Po odovzdaní tunela sa naša spoločnosť neangažovala v žiadnej z týchto činností. Rozsah povinných prác je v súčasnosti zabezpečovaný výlučne zo strany NDS, bez účasti Dúha a bez akýchkoľvek finančných úhrad. Dúha priamo ani nepriamo neprijala žiadne platby za práce, ktoré mali byť vykonávané ako zakonzervovanie alebo uzatváranie diela,“ upozornila Dúha.

Takéto návrhy síce odporúčala NDS na rôznych rokovaniach pred odovzdaním diela, ale tá ich v plnej miere odmietla. Teda ani len jedno euro z 25 mil. eur sa podľa firmy netýkalo platieb za zakonzervovanie diela alebo uzavretie tunela.

„Navyše, všetky úhrady, ktoré NDS v súvislosti s Dohodou o ukončení Zmluvy o dielo združeniu Salini Impregilo – Dúha uhradila, boli zaplatené na účet spoločnosti Salini Impregilo a nie na bankový účet spoločnosti Dúha,“ dodala spoločnosť s tým, že všetky uvedené skutočnosti môže riadne zdokladovať.

Podávajú trestné oznámenie

Hnutie OĽaNOv piatok kritizovalo NDS za to, že za šesť kovových mreží na tuneli Višňové na rozostavanom úseku diaľnice D1 pri Žiline zaplatila 235 tisíc eur. Podľa opozičného subjektu je to desaťnásobok skutočnej hodnoty. Hnutie zároveň podalo podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom.

NDS sa voči kritike ohradila a oznámila, že na poslancov za OĽaNO podáva trestné oznámenie. Poslanec a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz povedal, že NDS si po odchode zhotoviteľa stavby D1 s tunelom Višňové Salini Impregilo a Dúha objednala na zabezpečenie tunela osadenie kovových mreží.

„Zákon o verejnom obstarávaní však NDS obišla tak, že zákazku rozdelila na dve časti. Len za projekt zaplatila 25 tisíc eur. Podľa prvej objednávky zaplatila za šesť kusov mreží 141 tisíc eur, a následne vystavila ešte druhú objednávku na ďalších 69 tisíc eur,“ uviedol Marosz s tým, že každý normálny človek by za takéto mreže spolu s osadením nikdy nedal 235 tisíc eur.

Vraj ide o lož

„NDS nikdy neobstarala zábrany na vstup do tunela za 235 tisíc eur. Ide o lož poslancov OĽaNO. Na zákonodarcov OĽaNO preto NDS podáva trestné oznámenie,“ informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

„Považujeme za neúctivé a úbohé, že poslanci OĽaNO zneužívajú štátny smútok a tragickú dopravnú nehodu na predvolebnú kampaň. Poslanca Marosza ako príslušníka rímskokatolíckej cirkvi a učiteľa kresťanskej etiky vyzývame, aby prestal vedome a úmyselne klamať,“ dodala Michalová.

„Pán poslanec Marosz je známy tým, ze vytĺka politický kapitál na témach, ktorým nerozumie a neoveruje si fakty a je veľmi smutné, že neváha chŕliť zlosť a klamstvo aj počas štátneho smútku,“ zareagovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Podľa Matoviča ide o učebnicový podvod

Líder OĽaNO Igor Matovič označil za zarážajúce, že štát zaplatil za mreže dvakrát. „Zaplatili za mreže desaťnásobok skutočnej hodnoty, ale predtým zaplatili Remetovi, respektíve pôvodnému zhotoviteľovi 25 miliónov eur, aby zabezpečil tunel. Čo prvé je zabezpečenie tunela? Jasné, že osadiť mreže, aby doňho nikto nevošiel,“ povedal Matovič.

Ako dodal, raz to bolo zaplatené človeku, ktorý nezvládol výstavbu tunela, zo stavby odišiel a potom za niečo, čo už raz zaplatené bolo, objednajú to znova a miesto 23-tisíc, zaplatia desaťnásobok ceny, teda 235-tisíc

. „Toto je učebnicový podvod! Takto bude Smer, SNS aj Most-Híd kradnúť až do volieb,“ vyhlásil Matovič.