Niektorí Brezňania môžu využívať mestskú hromadnú dopravu bezplatne, ale musia splniť podmienky

V Brezne od septembra funguje bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou (MHD) pre vybrané skupiny obyvateľov. Od platieb cestovného sú oslobodené deti, žiaci a študenti do 26 rokov, zdravotne ťažko postihnutí, darcovia krvi, dôchodcovia a ďalší občania. Ako mesto informuje na webovej stránke, bezplatné cestovné je viazané na použitie dopravnej karty Obyvateľ mesta Brezno.

Podľa primátora Tomáša Abela je podmienkou využívania bezplatnej prepravy MHD trvalý pobyt v Brezne a žiadne podlžnosti voči mestu. Po predložení potrebných dokladov žiadateľovi v dopravnej kancelárii vydajú dopravnú kartu Obyvateľ mesta Brezno a do jej čipu zapíšu nárok na bezplatnú prepravu s platnosťou na 365 dní. Pri študentoch je to obdobie do konca septembra po ukončení príslušného školského roka.

„V prípade, že cestujúci chce využívať bezplatnú dopravu aj naďalej, musí opätovne požiadať o nový zápis na bezplatnú prepravu do čipu dopravnej karty. Nárok mu bude priznaný až po opätovnom overení trvalého pobytu a platnosti príslušného preukazu prípadne potvrdenia,“ doplnil primátor.

Mesto túto službu ľuďom navyše plánuje ponechať dlhodobo. „Týmto krokom chceme nielen podporiť cestovanie čo najširšej verejnosti mestskou hromadnou dopravou, aby sa čo najviac obmedzil pohyb áut na území mesta, ale aj domácnostiam ušetriť rodinný rozpočet. Dúfam, že ľudia túto novinku uvítali a boli by sme radi, keby sa záujem našich obyvateľov o cestovanie v MHD zvýšil,“ dodal Abel.