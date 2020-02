Nitra predstavila ambiciózny plán, v meste chce električku

V Nitre zvažujú viaceré možnosti ako zlepšiť verejnú dopravu v meste. Jedným z nich je aj vybudovanie električkovej trate. Vedenie chce takýmto spôsobom znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy a posilniť verejnú dopravu, ktorá blokuje centrum mesta.

Sprevádzkovaním električky by sa Nitra pridala zatiaľ iba k dvom slovenským mestám, Bratislave a Košiciam, kde premáva električka. Ako informoval hovorca Nitry Tomáš Holúbek, mesto zvažuje viaceré možnosti.

Autobusy situáciu neriešia

Mestské elektrické autobusy alebo trolejbusy neriešia zložitú situáciu v meste. Idú totiž stále tou istou trasou ako autá.

Rovnako sa dostanú do zápchy a ľudia vo verejnej doprave strávia veľa času, čo môže mnohých motoristov odradiť od využívania verejnej dopravy. Naopak, električku nič nebrzdí a dopravné kolóny sa jej netýkajú.

„Električka funguje úplne iným systémom prednosti v jazde. Pokiaľ ide o električku, je to síce veľká investícia, my však netvrdíme, že je to jediná alternatíva. V každom prípade musíme zvážiť všetky možnosti, ako posilniť MHD v Nitre,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Obrovská investícia

Vybudovanie električkovej trate je mnoho miliónová investícia, preto by mesto určite tento projekt v rámci skvalitnenia verejnej hromadnej dopravy financovalo z eurofondov.

Holúbek podotkol, že takúto obrovskú investíciu by mestský rozpočet určite nezvládol. „Ostatné otázky sú vzhľadom na to, že ide zatiaľ iba o úvahy a vízie, pre nás predčasné,“ dodal hovorca.

Dodal, že momentálne sa mesto pohráva s myšlienkou vybudovania maximálne dvoch či troch liniek.

Prioritou sú husto obývané časti mesta

„Chceli by sme vytvoriť takú električkovú kostru, ktorá spojí sídliská Chrenová a Klokočina s centrom Nitry,“ priblížil hovorca. Ide totiž o časti mesta, ktoré sú husto zaľudnené a denne sa z nich potrebuje prepraviť veľké množstvo ľudí.

„Podľa nás nemá zmysel trasovať električku do častí mesta ako napríklad Zobor alebo Kalvária, kde je bývanie roztrúsenejšie a hustota obyvateľov je tu nižšia,“ zdôvodnil Holúbek.

Dodal, že druhá vetva električkovej trasy by spájala centrum mesta v smere na priemyselný park, kde pracujú tisícky zamestnancov a kde sa nachádza aj britská automobilka Jaguar Land Rover.

V Nitre pribudne nová štvrť

Neďaleko Jaguáru má na severe Nitry v budúcnosti vyrásť úplne nová štvrť Párovské Lúky, kde má žiť až 30-tisíc obyvateľov.

To je jeden z ďalších dôvodov, prečo musí vedenie mesta uvažovať nad prepojením tohto územia s centrom mesta verejnou dopravou.

Keďže mesto v súčasnosti nemá k dispozícii žiadne analýzy, momentálne nevie vyhodnotiť, o koľko percent by sa odľahčila doprava.

Holúbek uviedol, že dopravu v centre sa vedenie mesta snaží odľahčiť už v súčasnosti zavedením novej parkovacej politiky, ktorú mestskí poslanci prijali koncom minulého roka.

Mesto verí, že takéto opatrenie by privítali aj samotní Nitrančania, pretože vybudovaním električkovej siete by sa skvalitnilo, zrýchlilo a zefektívnilo cestovanie.