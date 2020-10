Nová trať električky do Petržalky by mala byť hotová o tri roky, má byť lemovaná cyklotrasou

Električka do bratislavskej Petržalky by mala začať premávať po novej trati v decembri 2023. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

„Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na vybudovanie Nosného systému MHD – električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, ktorá nadväzuje na prvú etapu električkovej trate Jesenského – Jungmannova,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že ukončenie verejného obstarávania je naplánované do septembra 2021 v predpokladanej hodnote zákazky 90,6 milióna eur. „Projekt je nastavený tak, že v danom úseku by mala električka premávať najneskôr v decembri 2023,“ doplnila.

Trať lemovaná cyklotrasou

„Vyhláseniu verejného obstarávania predchádzala povinná kontrola podkladov Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré je v danom projekte riadiacim orgánom,“ vysvetlila hovorkyňa. Predpokladaná hodnota zákazky je 90 567 150 eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov bude mestu poskytnutá z fondov EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke približne 4,2 km a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou zákazky je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Kapacitu postupne posilnia

Súčasťou stavby sú štyri mostné objekty a jedna lávka pre peších cez Chorvátske rameno. „Petržalskú radiálu bude aj naďalej obsluhovať električková linka 3 a jej kapacita bude postupne posilňovaná. Predpokladáme, že v roku 2030 denne električku v Petržalke využije v každom smere 30-tisíc cestujúcich,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že v miestach, kde cesty pretnú električku, budú zriadené prestupné zastávky.

Nadväzné autobusy budú premávať do všetkých častí, ktoré budú vzdialené od električky. „Systém nadväzných autobusových liniek bol zrealizovaný už v roku 2005, takže autobusy zostanú bez zmien trás. Zabezpečený bude aj prestup smerom na Jarovce, Rusovce a Čunovo na konečnej zastávke električiek,“ uzavrela hovorkyňa.