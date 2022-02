Obyvateľom Stupavy pribudnú nové autobusové spojenia

Mesto Stupava v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) pripravuje pre svojich obyvateľov nové autobusové spojenie.

Ako informuje Stupava na sociálnej sieti, po finálnom schválení BSK a doriešení technických podmienok by mala linka 216 od septembra tohto roka premávať v rámci Stupavy a následne do Marianky a Záhorskej Bystrice, a to od skorých ranných do večerných hodín.

Toto spojenie bude podľa mesta znamenať pre obyvateľov aj zavedenie malej vnútromestskej dopravy. „Je totiž v pláne sprevádzkovať zastávky Autobusová stanica, Krížna, Bočná, Dlhá, Okružná a Základná škola. Od nej bude spoj pokračovať cez Mást do Marianky, Záhorskej Bystrice a späť,“ vysvetľuje mesto.

Výhľadovo je mesto v rokovaní s prevádzkovateľom dopravy na rok 2023 aj k spoju smerom do Devínskej Novej Vsi až po nemocnicu Bory.