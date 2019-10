Palubní zamestnanci dcérskych firiem Lufthansy vstúpili do štrajku, požadujú vyššie platy

Palubní zamestnanci niekoľkých dcérskych spoločností nemeckej leteckej firmy Lufthansa štrajkujú. Pre nedeľňajšiu akciu v spoločnostiach Eurowings, Germanwings, Lufthansa CityLine a SunExpress bola zrušená časť letov, ale harmonogramu letov samotnej Lufthansa sa štrajk nedotkol. Dôvodom akcie je dlhodobý spor medzi firmou a odborovou organizáciou UFO, zastupujúcou palubných zamestnancov, o výšku miezd a právny štatút odborovej organizácie, v ktorej sa vedie vnútorný boj o vedenie. Organizácia UFO pôvodne vyzvala palubných zamestnancov, aby prácu prerušili v nedeľu od 5:00 do 11:00, ale na poslednú chvíľu štrajk predĺžili do nedeľňajšej polnoci z dôvodu obvinenia firmy z nátlaku na zamestnancov, aby sa do štrajku nezapájali.