Podiel nákladov na prevádzku mýta vo vlastníctve štátu má klesnúť pod 20 % z výnosov, predpokladal Doležal

Podiel nákladov na prevádzku národného mýtneho systému vo vlastníctve štátu by sa mal znížiť predbežne hlboko pod 20 % z výnosov. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) tvrdí, že pre štát to bude významne výhodnejšie aj po zarátaní nákladov na prevádzku budúceho Mýtneho úradu, ktorý bude mýtny systém prevádzkovať. Informoval o tom vo štvrtok na sociálnej sieti.

Európsky mýtny systém

Pripravované zapojenie Slovenska aj do európskeho mýtneho systému v priebehu budúceho roka cestným dopravcom umožní v medzinárodnej doprave používať jednu mýtnu jednotku a zároveň nebude ohrozený domáci mýtny systém od začiatku roka 2023.

„Problém mýta nie je SkyToll, problém je neproporčná výška nákladov k tomu, aké výnosy alebo príjmy z mýta sú. Tie sú teraz veľmi nepriaznivo v prospech prevádzkovateľa mýta, resp. štát dostane rádovo 50 percent z toho, čo vyberie, a 50 percent ide na prevádzku mýta,“ povedal Doležal.

Štúdia uskutočniteľnosti

Minister dopravy uviedol, že štát si chce mýtny systém prevádzkovať sám a aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti potvrdila, že to bude ekonomickejšie a významnejšie klesnú náklady na prevádzku mýta.

„Máme ambíciu vytvoriť Mýtny úrad, ktorý bude zodpovedať za výber mýta a bude prevádzkovať mýtny systém. Rozhodli sme sa aj na Slovensku implementovať medzinárodný mýtny systém s jedným obrovským rozdielom. Mali sme ponuku od SkyTollu, aby sme implementovali medzinárodný mýtny systém do systému SkyTollu, ale na čo by sme to robili, keď SkyToll končí,“ uviedol Doležal. Zmluva so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému uplynie koncom budúceho roka.

Mýtne jednotky na výpočet mýta

Štát chce v spojitosti s európskym mýtom budúci rok certifikovať popredné spoločnosti, ktoré prevádzkujú mýtne jednotky na výpočet mýta, a umožniť s nimi jazdiť aj na Slovensku.

„Vytvoríme tým už počas zmluvy so SkyTollom konkurenciu, umožníme našim dopravcom, aby mohli jazdiť aj s inými jednotkami ako od SkyTollu. Odmena za takúto službu je hlboko pod desiatimi percentami, medzi tromi a siedmimi percentami. Už počas zmluvy so SkyTollom ďalej budeme významne šetriť náklady na prevádzku mýta,“ podotkol Doležal.