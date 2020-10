Pravidelné lety z Bratislavy do Dubaja neobnovia, koronavírus komplikuje situáciu aj naďalej

Pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do Dubaja v Spojených arabských emirátoch sa počas zimného letového poriadku, ktorý vstupuje do platnosti od konca októbra 2020 a bude platiť do konca marca 2021, nebudú realizovať.

Potvrdila to vo vyhlásení letecká spoločnosť flydubai, ktorá lety z Bratislavy do Dubaja a späť zabezpečovala kontinuálne od roku 2014. Spoločnosť neustále monitoruje možnosti prevádzky a všetky aktualizácie o letoch zverejňuje na flydubai.com. Informovala o tom Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika.

Lety z a do Dubaja sa od marca 2020, kedy boli z dôvodu pandémie koronavírusu zakázané, neuskutočňujú. Lety z Bratislavy do Dubaja a z neho tak nebudú k dispozícii minimálne do konca marca 2021, kedy začne platiť letný letový poriadok.