Ryanair od júla obnoví dvanásť pravidelných liniek z Bratislavy

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair od 1. júla obnoví z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave dvanásť pravidelných liniek v rámci letného letového poriadku.

Cestovné poukazy a letenky

Oznámila to v súvislosti s tým, že Slovensko uvoľňuje podmienky pre cestovanie a Slováci môžu ísť na dovolenku napríklad do letovísk v Bulharsku, na Cypre či v Grécku. Pri tejto príležitosti hlavný letecký dopravca z bratislavského letiska začal predaj leteniek na júl, rezervovať si ich možno len do 18. júla.

„Tešíme sa na to, že znovu spojíme priateľov a rodiny a prinesieme do krajín tisíce turistov, ktorí môžu naštartovať regionálnu ekonomiku a ochránia pracovné miesta,“ povedala obchodná a marketingová manažérka Ryanairu pre strednú a východnú Európu a Balkán Olga Pawlonka.

Je to podľa aerolínií zároveň možnosť pre cestujúcich, ktorí mali počas jari svoje lety zrušené z dôvodu obmedzení pre koronavírus, aby využili svoje cestovné poukazy a letenky, ktoré im Ryanair poskytol.

Preventívne opatrenia na letisku

Obnovenie pravidelných letov víta aj Letisko M. R. Štefánika v Bratislave.

„S radosťou vítame späť na Letisku Bratislava nášho dlhodobého partnera a najväčšieho pravidelného leteckého dopravcu Ryanair so svojimi pravidelnými letmi do Burgasu, na Pafos, do Solúna a na Korfu a z nich, ktoré plánuje spustiť od júla,“ povedal generálny riaditeľ bratislavského letiska Jozef Pojedinec.

„Zaviedli sme viacero preventívnych opatrení podľa pokynov hygienikov, vrátane dôslednej dezinfekcie terminálu, aby sme zabezpečili spolu s Ryanairom bezpečný a pohodlný odlet z Bratislavy do obľúbených dovolenkových destinácií,“ dodal Pojedinec.