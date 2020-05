Ryanair plánuje obnoviť pravidelné lety z Bratislavy už v júli, budú však výrazne zredukované

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair plánuje začať prevádzkovať pravidelné lety na bratislavské Letisko M. R. Štefánika a z neho od júla. Hlavný letecký dopravca na našom najväčšom letisku lety v júni neuvažuje zabezpečovať.

Obnoví 40% letov

Informovalo o tom v pondelok bratislavské letisko s odvolaním sa na nedávne oznámenie Ryanairu, že od júla chce obnoviť zatiaľ len 40 % svojich letov v rámci svojej európskej siete.

Aj lety z Bratislavy budú preto obmedzené. Letenky s júlovým odletom z hlavného mesta Slovenska si už možno kúpiť na stránke dopravcu do Burgasu, Pafosu, na Korfu, do Solúna, Dublinu, Alghera, Malagy, na Malorku, či do Birminghamu, Edinburgu, Londýna – Stanstedu a Manchestru.

Stále trvá zákaz komerčných letov

Osobné lety na Slovensko sú zatiaľ stále zrušené už od 13. marca v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu.

„Avšak o tom, kedy budú civilné lety na Slovensko povolené, rozhoduje Ústredný krízový štáb SR. Rezort dopravy a Dopravný úrad aktualizujú zákaz civilných letov každých štrnásť dní. Aktuálne platí zákaz civilných letov do 28. mája 2020, pôvodný zákaz letov platný od 14. mája bol predĺžený,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

O tom, či bude zákaz osobných letov opäť predĺžený po tomto termíne na ďalších štrnásť dní, rozhodnú uvedené štátne inštitúcie.

Na letisku pristávajú iba nákladné lietadlá a repatrianti

Počet cestujúcich na bratislavskom letisku v apríli klesol medziročne o 99 %. V uplynulom mesiaci letisko vybavilo iba 1 492 cestujúcich v rámci repatriačnych a súkromných letov, vlani v apríli vybavilo letisko 156 234 pasažierov.

„Objem prepraveného nákladu stúpol približne o polovicu na 2 655 ton nákladu. V apríli sa uskutočnilo len 549 letov (nákladné, technické a iné), pričom v rovnakom období vlaňajška to bolo 2 121 odletov a príletov,“ priblížila Ševčíková.

Letisko v marci vybavilo 39 353 pasažierov, čo bolo medziročne menej o 72 %. Objem nákladnej dopravy vzrástol o 44 % na 2580 ton, počet letov sa prepadol o polovicu na 1031.

Aerolinky už čoskoro vypravia prvé lety

Spoločnosť Wizz Air plánuje obnoviť lety z Bratislavy predbežne od 29. mája. Egyptské Air Cairo chce prevádzkovať dva lety týždenne do Hurghady od 2. júna, dopravca flydubai plánuje začať lietať do Dubaja od 5. júna, Cyprus Airways by chcel prevádzkovať lety na ostrov Korfu od 6. júna, na Rodos a do Larnaky od 9. júna.

„Realizácia civilných letov však bude závisieť od povolenia štátom, od otvorenia hraníc daných štátov aj od otvorenia slovenských hraníc,“ upozorňuje Ševčíková.

Ruská letecká spoločnosť Pobeda predpokladá obnoviť svoje lety z Bratislavy do Moskvy od 2. augusta.

„Česká letecká spoločnosť Smartwings, ktorá zabezpečuje počas letnej sezóny pravidelné lety do dovolenkových destinácií, upravila svoj letový poriadok s plánom letov od 16. júna do destinácií Antalya, Burgas, Heraklion či Rodos,“ dodala Ševčíková.

Smartwings zároveň v druhej polovici júna chce pridať aj lety do destinácií Larnaka, Zakynthos, Katania, Korfu, Lamezia Terme a Palma de Mallorca.

Cestovať sa bude za prísnych bezpečnostných opatrení

Jednotné preventívne opatrenia pred koronavírusom, ktoré by mali dodržiavať všetky európske letiská, má určiť Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) či európske inštitúcie.

Preventívne opatrenia pred obnovením civilných letov môže zároveň nariadiť na slovenských letiskách hlavný hygienik či útvar vedúceho hygienika rezortu dopravy a výstavby.

„Hoci konkrétne opatrenia, ktoré budú musieť byť na slovenských letiskách dodržiavané po spustení civilných letov, ešte nie sú známe, Letisko M. R. Štefánika sa pripravuje na dodržiavanie všetkých bezpečnostných nariadení, keďže bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov letiska je našou prioritou,“ poznamenala Ševčíková.

Letisko predpokladá, že vstup do budovy letiska pre cestujúcich bude i naďalej len s vhodnou ochranou tváre (rúška), požadované bude dodržiavanie sociálnych odstupov a aj zamestnanci budú naďalej chránení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Letisková spoločnosť z dôvodu bezpečnosti cestujúcich a zamestnancov naďalej dôkladne dezinfikuje priestory budovy letiska, ako aj autobusy prepravujúce cestujúcich, kľučky, madlá a ostatné dotykové plochy.