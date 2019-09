S niektorými linkami sa v Bratislave už nestretnete, dopravný podnik vysvetlil prečo

Stalo sa aj vám, že ani po letných prázdninách nejazdí linka MHD, ktorú ste pravidelne využívali? Dopravný podnik Bratislava a. s. (DPB) informoval portál Nasadoprava.sk, že niektoré linky nebudú obnovené ani začiatkom školského roka. Ide o električky s číslom 2 a 8, ktoré už jazdiť nebudú. Na ich trase budú nahradené už existujúcimi linkami.

Môžu za to viaceré faktory. Ako vysvetlil Martin Žarnovický, manažér PR a marketingu DPB, hlavným dôvodom je rekonštrukcia Karloveskej radiály, ako aj nastavenie nového systému v harmonograme verejnej dopravy.

Zrušené linky obnovené nebudú

„Veľa cestujúcich si myslí, že čím viac liniek jazdí do určitej časti mesta, tým je tam väčšia obslužnosť. To je ale veľký nezmysel, čo mestá západnej Európy už dávno pochopili,“ uviedol Žarnovický.

Princíp tohto systému je, že na jednej trase jazdí jedna linka, ale v oveľa kratších intervaloch. Žarnovický uviedol, že na rozdiel od starého nastavenia, má tento mód oveľa viac výhod, preto ho Dopravný podnik ponechá aj naďalej.

Linky budú jazdiť častejšie

Najväčšou výhodou je, že jednotlivé linky nebudú jazdiť až v 8 minútových intervaloch, ale jedna linka bude vypravená každé 3-5 minúty v dopravných špičkách. Naďalej bude platiť, že prestupným uzlom bude Námestie SNP, kde budú musieť cestujúci prestúpiť do ich cieľovej linky.

Žarnovický uviedol, že s takto nastaveným harmonogramom mesto ráta minimálne do ukončenia rekonštrukcie električkovej trate Karloveskej radiály. Systém je uspôsobený tak, aby v konečnom výsledku šetril čas cestujúcim.

Ako príklad uviedol mestskú časť Ružinov, kde zrušili električku číslo 8. Namiesto toho sa posilnila linka č. 9, ktorá premáva každé 4 minúty.

„Aj v prípade prestupu, napríklad z Ružinova na Trnavskom mýte, kde tiež električky premávajú každé 4 minúty, sa čas jazdy v konečnom dôsledku nepredĺži,“ zdôraznil manažér PR. Keďže Bratislava nedisponuje metrom, kľúčovou je práve električková doprava, ktorá nestojí v zápche a podporuje rýchle cestovanie.

Električka je nosným dopravným prostriedkom

Dôvodom zavedenia prestupného uzlu na Nám. SNP, je už spomínaná rekonštrukcia Karloveskej radiály. Na to, aby mohla električková doprava v Bratislave aj naďalej fungovať, je dôležité správne využitie obmedzeného počtu obojstranných električiek, pri zabezpečení rýchleho cestovania po meste.

„Tie sú využívané najmä na linke X6, ktorá je vypravená z Molecovej ulice v Karlovke do centra mesta. A na linke do Petržalky. Keďže Dopravný podnik disponuje celkovo 30 obojstrannými električkami, musel systém nastavenia vymyslieť tak, aby sme ich dokázali čo najefektívnejšie využiť,“ konštatuje Žarnovický.

„Tým pádom máme linky, kde jazdia iba obojsmerné električky na kratších trasách, teda iba do centra mesta a linky, kde jazdia ostatné súpravy, ktorých máme dostatok,“ dodáva Žarnovický.

„Napriek tomu, že je tento stav spôsobený výlukou električiek v Karlovke a systém ešte nie je ani zďaleka dokonalý, máme naň celkom dobré ohlasy cestujúcich. Tí oceňujú, že cez víkend už nemusia čakať na električku 15 minút, pretože linka jazdí 2-krát častejšie, čo platí aj v dopravnej špičke,“ hodnotí manažér PR.

DPB chce vytvoriť mix starého a nového modelu

Dopravný podnik bude aj po obnovení dopravy v Karlovej Vsi zvažovať ponechanie tohto nastavenia MHD v Bratislave.

Žarnovický však uviedol, že záujmom DPB je určite vytvorenie aj priamych liniek z jednej mestskej časti do druhej. Vďaka čomu by cestujúci nemuseli prestupovať v centre mesta a využili by iba jednu linku.

Toto však bude ešte predmetom diskusií s Magistrátom Hlavného mesta Bratislava. „Chceli by sme si zobrať nejakú inšpiráciu zo súčasného modelu a naopak sa vyvarovať chybám, ktoré súčasný model má a zlepšiť ich. Chceli by sme tak vyhovieť čo najväčšiemu počtu cestujúcich,“ uzavrel Žarnovický.